5成長者喜愛種植物 居家護理師訪視並給予登革熱衛教

台灣確診本土登革熱者人數攀升，我國今年首例本土登革熱更在桃園現蹤，衛生福利部桃園醫院居家護理師在訪視個案時，發現許多老長者會在家中種植菜園，易環境倉亂、有積水容器等，趕緊協助清除並給予衛教。

衛福部桃園醫院居家護理師魏怡洵表示，居家護理業務工作範圍在各個社區，訪視時發現5至6成的個案，家中或社區會種植盆栽，甚至有些老奶奶或爺爺有自己的菜園，雖是休閒娛樂，不過很容易導致病媒蚊增生。

魏怡洵舉例，曾訪視一名中風臥床的個案，兩名老夫妻住在一起，奶奶喜歡在家門前用保麗龍箱種菜，她在眼尖瞧見箱內有積水並長滿青苔，立即給予奶奶衛教關於登革熱嚴重性，並協助將居家環境及積水桶依照「巡、倒、清、刷」步驟來清理。

多名居家護理師也有遇過類似案例，魏怡洵強調，降雨後一周為登革熱防治關鍵期，民眾應加強居家周圍環境清潔，且居家個案多為意識不清無法表達，若真被感染，往往仍需靠照顧者發現，才能盡早就醫。

魏怡洵提醒，照顧者應隨時個案注意體溫變化、檢視身上有無不明原因紅疹或呻吟不適表現等，社區傳染病防治工作所有人的責任，預防勝於事後補救，應確實配合政府政策，共同維護居家環境清潔及守護社區健康。