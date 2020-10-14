聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹攻城獅主場熱身賽本周末開打 縣府貼心規畫接駁車
台灣新職籃聯盟P.League+首個賽季將在12月開打，而新竹攻城獅10月17日、18日先在主場新竹縣立體育館舉行熱身賽，將是新職籃聯盟成立以來4支球隊首度合體出賽，為迎接熱情的球迷，縣府也與球團規畫接駁車，方便球迷觀賽，無法到場觀賽的民眾，也可透過P. LEAGUE+官方YouTube頻道或有線電視momo TV台收看直播。
縣長楊文科表示，縣府全力支持新竹攻城獅職業籃球隊，結合縣府各局處資源挹注，用完善的交通接駁規劃展現新竹縣大型活動執行軟實力，讓全國民眾來新竹縣看籃球比賽，不只比賽看得盡興，交通也能安全順暢、更便利。
10月17日賽程為，下午2點30分新竹攻城獅vs寶島夢想家、下午5點桃園璞園 vs 臺北富邦勇士；10月18日賽程為下午2點30分寶島夢想家 vs 桃園璞園、下午5點臺北富邦勇士vs新竹攻城獅。
縣府表示，建議開車前來的球迷可將車輛停放在新竹縣體育場停車區，或是停放在新竹縣府周圍停車格約600個，再轉乘接駁車前往。
接駁站點由新竹縣政府門口至新竹縣立體育館(福興東路南門)，接駁時間自中午12點至晚間8點，每10分鐘一班，人滿發車，離峰時間下午2點30分至3點30分、下午5點至6點30分則暫停發車。另外，10月17日縣府廣場每小時停車費20元，周日不收費。
縣府也提醒民眾，看球賽防疫也不能鬆懈，比賽當天請球迷入場前填寫實名制線上問券、戴口罩、量體溫、雙手酒精消毒、驗票，才能入場觀賽，若有不遵守大會規範之行為，主辦單位有權不開放進場。現場入口處有張貼問卷QR，請民眾入場前掃描填寫，大會服務處、廁所也會擺放噴式酒精供球迷自由使用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言