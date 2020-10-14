快訊

美國獨行俠的「戰神母親」...與她的青天白日旗傳說

史上首次10月減壓供水今啟動 每日23時至隔日5時實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹攻城獅主場熱身賽本周末開打 縣府貼心規畫接駁車

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
台灣新職籃聯盟P.League+首個賽季將在12月開打，而新竹攻城獅10月17日、18日先在主場新竹縣立體育館舉行熱身賽。圖／新竹縣政府提供
台灣新職籃聯盟P.League+首個賽季將在12月開打，而新竹攻城獅10月17日、18日先在主場新竹縣立體育館舉行熱身賽。圖／新竹縣政府提供

台灣新職籃聯盟P.League+首個賽季將在12月開打，而新竹攻城獅10月17日、18日先在主場新竹縣立體育館舉行熱身賽，將是新職籃聯盟成立以來4支球隊首度合體出賽，為迎接熱情的球迷，縣府也與球團規畫接駁車，方便球迷觀賽，無法到場觀賽的民眾，也可透過P. LEAGUE+官方YouTube頻道或有線電視momo TV台收看直播。

縣長楊文科表示，縣府全力支持新竹攻城獅職業籃球隊，結合縣府各局處資源挹注，用完善的交通接駁規劃展現新竹縣大型活動執行軟實力，讓全國民眾來新竹縣看籃球比賽，不只比賽看得盡興，交通也能安全順暢、更便利。

10月17日賽程為，下午2點30分新竹攻城獅vs寶島夢想家、下午5點桃園璞園 vs 臺北富邦勇士；10月18日賽程為下午2點30分寶島夢想家 vs 桃園璞園、下午5點臺北富邦勇士vs新竹攻城獅。

縣府表示，建議開車前來的球迷可將車輛停放在新竹縣體育場停車區，或是停放在新竹縣府周圍停車格約600個，再轉乘接駁車前往。

接駁站點由新竹縣政府門口至新竹縣立體育館(福興東路南門)，接駁時間自中午12點至晚間8點，每10分鐘一班，人滿發車，離峰時間下午2點30分至3點30分、下午5點至6點30分則暫停發車。另外，10月17日縣府廣場每小時停車費20元，周日不收費。

縣府也提醒民眾，看球賽防疫也不能鬆懈，比賽當天請球迷入場前填寫實名制線上問券、戴口罩、量體溫、雙手酒精消毒、驗票，才能入場觀賽，若有不遵守大會規範之行為，主辦單位有權不開放進場。現場入口處有張貼問卷QR，請民眾入場前掃描填寫，大會服務處、廁所也會擺放噴式酒精供球迷自由使用。

縣府與球團規畫接駁車，方便球迷觀賽，接駁站點由新竹縣政府門口至新竹縣立體育館。記者陳斯穎／攝影
縣府與球團規畫接駁車，方便球迷觀賽，接駁站點由新竹縣政府門口至新竹縣立體育館。記者陳斯穎／攝影

新竹 體育 酒精

延伸閱讀

籃球／雙聯盟輪番上陣 能拉抬籃壇？

P聯盟／富邦金盃勇士邀請賽 聯盟四隊11月7、8日交鋒

P聯盟／與中醫大新竹附醫組醫療團 成攻城獅最堅強後盾

P聯盟／劉義祥接璞園職籃總教練 陳信安：SBL擇期公布

相關新聞

新竹攻城獅主場熱身賽本周末開打 縣府貼心規畫接駁車

台灣新職籃聯盟P.League+首個賽季將在12月開打，而新竹攻城獅10月17日、18日先在主場新竹縣立體育館舉行熱身賽...

地方人士論桃園選情 不要迷信高知名度

2022年桃園市長選戰雖還有2年多，但隨著彭紹瑾公開表態參選，已點燃戰火。政壇人士分析，近來的桃園市長都有高學歷、年輕化...

彭紹瑾辭官 投入桃園市長選戰

公平會副主委彭紹瑾昨天宣布請辭，準備投入2022年桃園市長大選，希望爭取民進黨內初選提名。彭紹瑾是綠營首位公開表態角逐桃...

竹縣媒合14企業與社區 合作防災

新竹縣山坡地占全縣面積約87%，轄內77條土石流潛勢溪分布於9個鄉鎮內，共有30處自主防災社區，為提升社區防救災能量，縣...

苗縣53公頃部落 畫入農業發展區

苗栗縣永和山水庫上游水源水質保護區內，有南庄鄉、獅潭鄉10處、53公頃原住民部落，縣府考量原住民歷史及生活等條件，國土計...

大小bike騎港南 打卡換抵用券

新竹市府本周起連續兩個周末將辦理「2020大小bike騎港南」，有適合全年齡的單車導覽17公里海岸線、還有針對幼童推出的...

台灣設計展新竹獸惹議 總策展人在臉書致歉

2020台灣設計展的新竹獸成亮點，卻遭新竹獸前期概念原創郭奕臣指控說，總籌團隊不尊重原創者，將設計概念轉由其他團隊執行。...

老屋健檢願意重建者少 桃市議員：怕麻煩又擔心房價下跌

桃園市老屋健檢，截至去年底已有1985件申請耐震評估案，其中有約516件符合重建資格，需要進行重建補強結構，但願意補強、...

中壢公園疑維護不善 雜草叢生、溜冰場鋪柏油未警示

桃園市中壢區內公園疑似維護不善，有民眾反映月眉環保公園，攀爬網的螺絲鬆脫掉落，休息區雜草叢生易孳生蚊蟲，中山公園溜冰場修...

疫情影響公部門出國考察 預算刪不刪桃市議員喬不攏

疫情影響公部門出國考察，明年出國預算要不要？桃園市議員今天聯席審預算時各執己見，有人認為疫情未平息怎可能出國？有人覺得全...

創舉！苗栗縣10處、53公頃原民部落畫入農業發展地區

苗栗縣永和山水庫上游飲用水水源水質保護區內，南庄鄉、獅潭鄉10處、53公頃原住民部落，縣政府考量原住民歷史及生活等條件，...

防範土石流災害 竹縣府媒合14企業與社區合作提供資源

新竹縣山坡地佔全縣面積約87%，轄內77條土石流潛勢溪分佈於9個鄉鎮內，共設有30處自主防災社區，每逢5月至11月防汛期...

熱門新聞

北北基軌道四長會議五大共識曝光 基隆輕軌升級捷運

基隆捷運、汐東線整合後 初步路線規畫曝光

傳輕軌改捷運稱「南基捷運」 柯文哲：改名字就開始賺錢？

鐵達尼逃難？宣傳旗如招魂旗？ 台南國慶焰火遊客傻眼

台鐵汐科站月台進出超恐怖 雙捷匯聚盼別複製通勤惡夢

不滿永久屋將拆 70多歲長老屏東縣府陳情自焚抗議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。