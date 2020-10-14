新竹攻城獅主場熱身賽本周末開打 縣府貼心規畫接駁車

台灣新職籃聯盟P.League+首個賽季將在12月開打，而新竹攻城獅10月17日、18日先在主場新竹縣立體育館舉行熱身賽，將是新職籃聯盟成立以來4支球隊首度合體出賽，為迎接熱情的球迷，縣府也與球團規畫接駁車，方便球迷觀賽，無法到場觀賽的民眾，也可透過P. LEAGUE+官方YouTube頻道或有線電視momo TV台收看直播。

縣長楊文科表示，縣府全力支持新竹攻城獅職業籃球隊，結合縣府各局處資源挹注，用完善的交通接駁規劃展現新竹縣大型活動執行軟實力，讓全國民眾來新竹縣看籃球比賽，不只比賽看得盡興，交通也能安全順暢、更便利。

10月17日賽程為，下午2點30分新竹攻城獅vs寶島夢想家、下午5點桃園璞園 vs 臺北富邦勇士；10月18日賽程為下午2點30分寶島夢想家 vs 桃園璞園、下午5點臺北富邦勇士vs新竹攻城獅。

縣府表示，建議開車前來的球迷可將車輛停放在新竹縣體育場停車區，或是停放在新竹縣府周圍停車格約600個，再轉乘接駁車前往。

接駁站點由新竹縣政府門口至新竹縣立體育館(福興東路南門)，接駁時間自中午12點至晚間8點，每10分鐘一班，人滿發車，離峰時間下午2點30分至3點30分、下午5點至6點30分則暫停發車。另外，10月17日縣府廣場每小時停車費20元，周日不收費。