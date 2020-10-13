台灣設計展新竹獸惹議 總策展人在臉書致歉

2020台灣設計展的新竹獸成亮點，卻遭新竹獸前期概念原創郭奕臣指控說，總籌團隊不尊重原創者，將設計概念轉由其他團隊執行。總策展人劉真蓉今晚在臉書道歉並澄清為接洽疏失。

新竹市政府日前主辦2020台灣設計展，昨天圓滿落幕，根據市府今天提供資料，活動11天超過280萬人次參訪，創下新竹市38年來活動人次紀錄。不過，其中，大型裝置藝術「新竹獸」卻引發設計爭議。

郭奕臣12日於臉書發文，稱自己為前期概念原創者，但總籌單位卻將他的概念轉交其他團隊執行，且也未補償這件事情上應有的尊重。

劉真蓉晚間在臉書發文表示，她與郭奕臣從5月至今未碰面，無論任何原因，沒有做好對創作者的尊重，策展人責無旁貸。

劉真蓉說，一開始他們在會議桌討論新竹獸，而郭奕臣因參觀新竹動物園後畫下的獸腳草圖，成了她心目中延伸新竹獸的城市劇場，「於是我們生出新竹獸的想法。」

劉真蓉表示，設計展時新竹獸意外受到矚目，她沒有在公開發文以及場合，提及與郭奕臣的創作起始，確實也沒有在發現溝通出現問題時，第一時間就處理。

「希望能補救彼此的合作關係」劉真蓉指出，雖然在文宣看板上放上郭奕臣的名字，她卻在有發言機會時，錯失了讓對方感到尊重的時機，很抱歉讓創作者失望。

她表示，在公司管理營運摸索成長的同時，不論是忙中出錯或做法失當，在許多領域上沒有能成為好的示範，是應該承擔的責任。

劉真蓉說，今天雙方也討論到彼此對於法律常識的不足，或許能一起尋求有經驗的法學專家，給予意見，也可以把彼此的經驗分享，這一切將會成為更好的進步能量，也會成為未來相關事件處理的經驗與借鏡。

劉真蓉表示，未來，將時刻鞭策提醒自己與團隊，不論在情、理、法上，都會以更謹慎的態度處理，也感謝郭奕臣，讓她有機會能面對面說明這件事。