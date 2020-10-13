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老屋健檢願意重建者少 桃市議員：怕麻煩又擔心房價下跌

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市老屋健檢，截至去年底已有1985件申請耐震評估案，其中有約516件符合重建資格，市議員點出，居民怕麻煩且擔心曝光會影響房價，因此重建數才會這麼低。記者陳夢茹／翻攝
桃園市老屋健檢，截至去年底已有1985件申請耐震評估案，其中有約516件符合重建資格，市議員點出，居民怕麻煩且擔心曝光會影響房價，因此重建數才會這麼低。記者陳夢茹／翻攝

桃園市老屋健檢，截至去年底已有1985件申請耐震評估案，其中有約516件符合重建資格，需要進行重建補強結構，但願意補強、重建的人卻很少，市議員點出原因，居民怕麻煩且擔心曝光會影響房價。

桃園市議會今天聯席審查都市發展局預算，在109年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫費用中，市議員蔡永芳指出，他知道社區有許多住戶，要全同意更新有難度且易連累房價，但他認為，健檢報告紅字一堆卻沒有就醫，擔心有一天會出問題。

蔡永芳建議，除了寄送健檢結果外，至少要將老宅更新的獎勵方法一併行文給建物所有權人，讓民眾了解老宅更新有哪些獎勵，再進一步評估是否要更新。

桃園市截至108年止，已受理申請耐震評估案1985件，其中符合重建資格有約516件、占26%，而今年度也已受理申請270件，符合重建資格者約50件、占18%，目前有64件重建計畫。

建管處回應，耐震評估可分為第1級無安全疑慮、第2級應辦理詳細評估、第3級符合重建資格。危老建物需經耐震評估為第3級「符合重建資格」，因申請者除了向桃市府申請外，也可自費到全台約40家機構申請，因此無法統計全市危老建物數量。

建管處表示，由於現行法令並無規範「符合重建資格」的建物一定要重建，只能採取鼓勵方式，參照議員的建議，未來所有耐震評估結果除了逐案通知建物所有權人或管委會外，會將相關獎勵辦法一併行文通知。

建管處補充，據「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，經耐震評估達「符合重建資格」的建物，可獲建築基地容積獎勵，最高達原容積1.3倍，另外，重建期間可免徵地價稅、重建後減徵地價稅及房屋稅等優惠。

建築 健檢 老宅

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