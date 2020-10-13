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中壢公園疑維護不善 雜草叢生、溜冰場鋪柏油未警示

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
民眾反映，中壢月眉環保公園休息區雜草叢生，擔心孳生蚊蟲。圖／謝美英服務處提供
民眾反映，中壢月眉環保公園休息區雜草叢生，擔心孳生蚊蟲。圖／謝美英服務處提供

桃園市中壢區內公園疑似維護不善，有民眾反映月眉環保公園，攀爬網的螺絲鬆脫掉落，休息區雜草叢生易孳生蚊蟲，中山公園溜冰場修繕期間鋪上堅硬、粗糙的柏油，且未設警示、圍籬，公園安全性讓人擔憂。中壢區公所回應，已請廠商立即改善，後續將加強督導。

桃園市議員謝美英接獲民眾陳小姐反映，日前帶孩子到月眉環保公園，發現攀爬網上的螺絲帽鬆脫落，擔心放任孩子攀爬，輕則刮傷，重則跌傷；休息區的椅子雜草叢生，形同虛設，且近日登格熱嚴重，雜草叢生易孳生蚊蟲，公園衛生令人擔憂。陳小姐也說，月眉公園非老公園，這些設施都是花大筆公帑建置，後續未好好維護而任其荒廢，讓人覺得心疼。

高先生也向謝美英反映，中山公園溜冰場日前進行維修改善，現場沒有警示或圍籬，民眾以為完工了，帶孩子去溜冰，赫然發現溜冰場竟然鋪著堅硬又粗糙的柏油，擔憂孩子若不經意入場溜冰，摔傷時容易造成嚴重的破皮流血。

謝美英表示，任何一個公共工程，現場警示及圍籬是基本作為，施工單位未警示，萬一造成民眾受傷，誰來負責？她呼籲，不論工程大小，最基本的保護措施切勿偷懶。

對此，中壢區公所回應，月眉環保公園攀爬網螺帽鬆脫及雜草部分，獲報後前往勘查，已通知負責廠商立即改善，預計18日前改善完成；中山公園溜冰場鋪柏油部分，公所則解釋，為改善溜冰場破損及積水問題，負責廠商於底層鋪柏油，雙十連假前施工後，疏忽未將警示、圍籬歸位，已要求改善，工程最後部分鋪設壓克力地坪面層尚未完成，將待天氣穩定後再進場施工，預計月底開放使用。

民眾反映，中山公園溜冰場修繕期間鋪上堅硬、粗糙的柏油，且未設警示、圍籬。圖／謝美英服務處提供
民眾反映，中山公園溜冰場修繕期間鋪上堅硬、粗糙的柏油，且未設警示、圍籬。圖／謝美英服務處提供

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