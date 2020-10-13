疫情影響公部門出國考察 預算刪不刪桃市議員喬不攏

疫情影響公部門出國考察，明年出國預算要不要？桃園市議員今天聯席審預算時各執己見，有人認為疫情未平息怎可能出國？有人覺得全刪除太打擊士氣，有人提議保留科目較有彈性，紛紛要求市長、議長與各黨團協商處理原則。

桃園市各局處考量疫情，多半未編列出國考察旅費預算，都發局編列日本古蹟保存與棕地活化實務案例與考察費71.9萬、住宅發展處編列德國社會住宅與合作住宅政策田野考察旅費63.1萬、建管處編列日本建築基地都市防洪策略與案例視察旅費77.5萬，引爆議員爭論不休。

市議員黃敬平指出，先前審預算時其他局處都沒有編列該筆預算，若現在通過就太不公平，動議刪除出國考察預算；市議員蔡永芳持相反意見，他則認為，如將考察預算全刪除會打擊士氣與信心，且說不定何時疫情會轉好，建議採取保留。

眼見現場情勢僵持不下、喬不攏，市議員黃婉如提出，可以保留科目並將預算刪至剩下1萬元，如疫情好轉還能追加，不過市議員舒翠玲仍不接受，認為不用浪費時間幫他們操心，更因為對表決過程有疑慮，一度退席以表抗議。

黃敬平表示，許多局處都有出國考察需求，先前因考量疫情而未編列，既然都發局有編列該筆預算，要請市長、議長及黨團協商制定統一標準，如疫情趨緩可視情形出國考察。