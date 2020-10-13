桃園推動再生水 中油及亞東石化簽約使用

桃園市府主辦「桃園北區水資源回收中心再生水計劃」，今天與亞東石化及中油桃園煉油廠簽訂用水契約，預計113年完成一期工程，提供每日4萬噸再生水，緩解石門水庫供水壓力。

經濟部次長曾文生致詞表示，政府鼓勵企業儘量使用再生水，除補助污水下水道接管工程，加強污水回收再利用，未來也希望再生水廠能到達規模經濟，藉此降低再生水價格。桃園是推廣循環經濟的典範城市，除了人口成長快速，更是台商回流首選，因此他樂見桃園超前部署，協助台灣永續發展。

桃園市長鄭文燦表示，石門水庫水位降至有史以來最低點，市府此時與中油桃園煉油廠以及亞東石化簽訂再生水用水契約深具意義。在中央挹注下，市府將投入新台幣49億元推動桃園北區水資源回收中心再生水計畫工程，完工後每日總供應量可達11萬噸。

鄭文燦說，桃園部分產業，例如面板、半導體、PCB、石化等都屬高耗水產業，政府近年來積極推動循環經濟，除鼓勵發展低耗水產業及農業，航空城產專區限制企業35%用水須使用再生水，市府也打造北台首座再生水廠，期盼透過水資源再利用，確保工業用水穩定。

亞東石化股份有限公司總經理闕盟昌表示，再生用水是進步的象徵，公司樂意成為再生用水的使用者，雖然成本增加，但公司對環保的貢獻不能用金錢計算，公司目前在製程內使用的水約有百分之六十都已回收使用，如果可能的話，會把所有的用水都改成再生用水。

台灣中油公司總經理李順欽表示，今天簽約符合公司的環保生態理念，成本考量對公司只是一小部分，桃園煉油廠每天用水約2萬公噸，評估後先用一半的再生水，未來還有滾動檢討空間，雖然成本較高但相對穩定，在水情吃緊時不必擔心須降產，且相對公司自己做廢水回收利用還是較便宜。

水務局表示，桃北再生水計畫將分三期建設，一期工程預計113年完工，可日產約4萬噸再生水，經逆滲透程序處理，水質已優於自來水達工業用水等級，將提供給觀音工業區及桃園煉油廠作為工業用水使用，相當於轉換替代給16萬人生活用水。