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創舉！苗栗縣10處、53公頃原民部落畫入農業發展地區

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣國土計畫草案將永和山水庫水源水質保護區內，南庄鄉、獅潭鄉10處、53公頃原住民部落，畫入農業發展地區。記者范榮達／攝影
苗栗縣國土計畫草案將永和山水庫水源水質保護區內，南庄鄉、獅潭鄉10處、53公頃原住民部落，畫入農業發展地區。記者范榮達／攝影

苗栗縣永和山水庫上游飲用水水源水質保護區內，南庄鄉、獅潭鄉10處、53公頃原住民部落，縣政府考量原住民歷史及生活等條件，國土計畫草案畫入農業發展地區，容納低度開發利用，兼顧原住民權益，及保護水源、水質、生態及水土保持。

內政部今年7月審查通過苗栗縣國土計畫草案，預計今年底公告施行，其中，南庄鄉、獅潭鄉10處原民部落地處水源水質保護區，規畫農業發展地區是創舉，原住民族委員會最近派員到南庄原鄉部落宣導，並說明如果要畫入原住民族特定區的相關問題。

苗栗縣政府工商發展處長黃智群指出，國土計畫草案規畫階段，縣府發現永和山水庫集水區內南庄鄉、獅潭鄉，原住民傳統居住地除了受農地、建地等用途限制，還要受到水源水質保護區規範，國土計畫如果畫入國土保育地區，土地利用依然層層受限，相當不合理。

此外，原住民生活方式散居模式，人口條件也與農業發展地區原則稍有出入，縣府納入國土計畫草案大力爭取，並於內政部審查大會，說服與會人員同意，南庄鄉、獅潭鄉10處、53公頃原住民部落，畫入農業發展地區，不過，兼顧水源水質、生態等，休閒農業、畜牧及無公害性小型工業設施等，審查程序加嚴。

黃智群表示，國土計畫規畫階段，苗栗縣辦理最多場次的說明會，民眾參與度高，水源水質保護區內原住民部落畫入農業發展地區是創見，一些縣市也都跟進，苗栗縣國土計畫草案頗受好評，公告實施後，將是土地使用最高指導原則。

原住民 水質 南庄

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