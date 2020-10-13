防範土石流災害 竹縣府媒合14企業與社區合作提供資源

新竹縣山坡地佔全縣面積約87%，轄內77條土石流潛勢溪分佈於9個鄉鎮內，共設有30處自主防災社區，每逢5月至11月防汛期間，社區必須提高警覺並事先做好防範，為提升社區防救災能量，縣府媒合地方14家企業與自主防災社區建立夥伴關係，今天簽訂防災合作意向書，未來發生天災時可即刻啟動平台，由企業投入物資、設備、道路搶通等資源，提供社區災中應變、災後復原等協助。

縣長楊文科表示，縣內土石流潛勢溪分布在竹東、新埔、關西、峨眉、五峰、橫山、北埔、尖石、芎林9個鄉鎮，2004年艾利颱風造成五峰土場部落嚴重災害的情景還歷歷在目，因此非常重視「離災優於防災，防災重於救災」，他也致贈感謝狀給14家企業，盼未來有更多企業一同加入防救災害體系。

企業代表台星科股份有限公司人資部副處長廖江龍表示，當天災發生，簽署合作的配合企業會提供不同民生物資、設備，台星科則會支援推高機、救護與通訊裝置等設備，降低災害發生所帶來的危害。

自主防災社區代表芎林鄉華龍村長田興業表示，極端氣候造成天然災害不可預測，因此自主防災社區也需要預先做好土石流防災的演練，包含落石崩落、橋梁損毀、居民疏散等因應，讓社區居民在災害發生時，可以立即反應，前往避難處所，此次在縣府媒合下，企業協助提供資源可做更好的應變。