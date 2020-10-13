快訊

8個月來首見從中國移入！台商赴江蘇 返國確診

16個颱風全閃過台灣 氣象專家曝關鍵：它太強了

台灣設計展新竹獸惹議 市府：尊重總策展人處理

中央社 / 新竹市13日電

2020台灣設計展11日落幕，卻爆出裝置藝術新竹獸」爭議事件。新竹市政府今天表示，此次設計展規模鉅大，有關眾多團隊協力及參與的細節，市府尊重總策展人劉真蓉的處理。

2020台灣設計展由新竹市政府主辦，其中，大型裝置藝術「新竹獸」，引發設計爭議。藝術家郭奕臣12日於臉書發文，稱自己為前期概念原創者，但總籌單位卻將他的概念轉交其他團隊執行。

郭奕臣在臉書指出，劉真蓉在今年3月邀請他參與新竹轉運站的策展規畫，因參觀動物園、加上轉運站造型新穎，在他眼中猶如一座移動中的巨獸，而轉運站位於新竹交通樞紐，讓他想像成眾多動物大腳伸出轉運站，如同新竹這城市巨獸等待跨向下一步，有了新竹獸的概念。

郭奕臣說，他將手繪的設計初稿交給總策展人時，團隊很喜歡巨獸在城市跑動的概念，也開始討論關於新竹獸可延續的方向及宣傳可塑性，但6、7月多次詢問展覽合約與確認製作時程，未得到任何回應。

郭奕臣表示，後來，他主動詢問劉真蓉新竹獸的執行計畫，得到的回覆是「一直以為因為時間關係沒有辦法配合而沒有再密切聯絡」，也被告知新竹獸的概念及設計已交由其他設計團隊執行。

郭奕臣指出，劉真蓉事後提出處理的三點，包括新竹獸的提案設計費，以及在新竹獸相關文宣會寫上「前期概念：衍序規畫設計、郭奕臣」，並補償這件事情上應有的尊重。

他說，台灣設計展結束，這三件事像打在他身上的三個巴掌，他更失望手握豐厚資源的人，卻不尊重他人的原創概念。

對郭奕臣的發文，劉真蓉也在臉書發文回應，指出「新竹獸」是她和郭奕臣共同發想出來的，她是因小孩的胖手胖腳而有新竹獸的想法，主要是因後續事情太多及時間而未能合作。

劉真蓉在臉書指出，曾要求團隊要將新竹獸先期概念的郭奕臣同時列名，並同意將先期概念設計費從新台幣5萬元提高到10萬元，也對未能與郭奕臣合作感到抱歉。

另外，劉真蓉也在臉書貼文附上照片，為設計展場館牆面分區設計名單，其中「新竹獸登入城市」，前期概念部分有列出衍序規畫設計與郭奕臣。

新竹 裝置藝術

延伸閱讀

P聯盟／新竹攻城獅攜手中醫大 為球員健康把關

新竹在最年輕的古城散步 享受慢活微旅行

台灣設計展「新竹獸」爆爭議　市府：尊重總策展人

逾百萬人次參觀！新竹市長林智堅，如何打造爆款「台灣設計展」？

相關新聞

桃園鄉下水圳農田裡打泥巴戰 透過農事體驗深度認識土地

哼唱捉泥鰍這首歡快的主題曲，捲褲管踏進軟呼呼的水田中，在巧克力奶茶色的泥水中摸來摸去，發現水晶蝦、泥鰍、鱉、吳郭魚等好可愛的小生物，接著大夥玩興大起，拋開會弄得髒髒的忐忑心情，開始泥巴飛來飛去的無差別大戰，還有急速飛起的泥巴滑水道，炸出巨大泥水花超刺激！

創舉！苗栗縣10處、53公頃原民部落畫入農業發展地區

苗栗縣永和山水庫上游飲用水水源水質保護區內，南庄鄉、獅潭鄉10處、53公頃原住民部落，縣政府考量原住民歷史及生活等條件，...

防範土石流災害 竹縣府媒合14企業與社區合作提供資源

新竹縣山坡地佔全縣面積約87%，轄內77條土石流潛勢溪分佈於9個鄉鎮內，共設有30處自主防災社區，每逢5月至11月防汛期...

竹市大小bike騎港南活動將開跑　來玩可換市集抵用券

新竹市府本周起連續兩個周末將辦理「2020大小bike騎港南」活動，不僅有適合全年齡的單車導覽17公里海岸線、還有針對幼...

台灣設計展「新竹獸」爆爭議　市府：尊重總策展人

2020台灣設計展「新竹獸」爆出設計爭議，藝術家郭奕臣12日晚間在臉書發文，稱自己是前期概念原創者，但總籌單位「衍序規畫...

罷免二階今送件 王浩宇：做好工作無論任期到哪一天

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免二階連署已達標，罷王總部今天赴桃園市選委會遞交4萬份連署書，王浩宇則仍到市議會參與預算審核，...

台灣觀光巴士開進卓蘭 一條回鄉及休閒觀光之路

苗栗縣卓蘭鎮觀光業者與台灣觀光巴士有限公司異業結盟，組成「卓蘭旅遊大聯盟」，台灣觀光巴士將開進卓蘭，推出客家庄美食、采風...

桃債務預算逾5億 議員籲設墊付上限

桃園市議會昨天審查財政局預算，其中債務費和利息共5億2125萬皆遭擱置，包括多筆墊付款，市議員黃婉如指出，萬聖節慶祝活動...

6團客家八音 周六竹縣藝起來

「2020新竹縣客家藝術節」客家八音藝起來，10月17日將在新瓦屋客家文化保存區登場，由6團客家八音大匯演揭開序幕，搭配...

新科運動中心 月底閉館整修

新竹市新科國民運動中心將在10月31日閉門整修，預計明年2月重新開館，閉館前相關票券、課堂仍可在原場館使用，若無法使用完...

想要轉業 40歲就得規畫

現在從一而終的工作越來越難，過了3、40歲黃金時期，職場不再有優勢。工商心理學博士、生涯發展顧問培訓師呂亮震認為，轉職、...

桃下水道工程 14億預算遭擱置

桃園雨水和汙水下水道預算編列14億餘元，市議員批雨水下水道建置進度75.39％，比台北市和新北市「差很多」，且巡檢和清淤...

熱門新聞

大安區大樓地下塞31個廚房 上百爐火24小時運作憂公安

影／南鐵地下化強拆現場 老婦跪地哭嚎：你們忍心嗎？

賓士車「議員助理停車證」 擋在斑馬線身障斜坡道惹怒

小琉球潛水客手癢想摸海龜 遭一旁教練打手制止

直播／台南鐵路地下化工程架圍籬 群眾和員警發生推擠衝突

不滿永久屋將拆 70多歲長老屏東縣府陳情自焚抗議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。