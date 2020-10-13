台灣設計展新竹獸惹議 市府：尊重總策展人處理

2020台灣設計展11日落幕，卻爆出裝置藝術「新竹獸」爭議事件。新竹市政府今天表示，此次設計展規模鉅大，有關眾多團隊協力及參與的細節，市府尊重總策展人劉真蓉的處理。

2020台灣設計展由新竹市政府主辦，其中，大型裝置藝術「新竹獸」，引發設計爭議。藝術家郭奕臣12日於臉書發文，稱自己為前期概念原創者，但總籌單位卻將他的概念轉交其他團隊執行。

郭奕臣在臉書指出，劉真蓉在今年3月邀請他參與新竹轉運站的策展規畫，因參觀動物園、加上轉運站造型新穎，在他眼中猶如一座移動中的巨獸，而轉運站位於新竹交通樞紐，讓他想像成眾多動物大腳伸出轉運站，如同新竹這城市巨獸等待跨向下一步，有了新竹獸的概念。

郭奕臣說，他將手繪的設計初稿交給總策展人時，團隊很喜歡巨獸在城市跑動的概念，也開始討論關於新竹獸可延續的方向及宣傳可塑性，但6、7月多次詢問展覽合約與確認製作時程，未得到任何回應。

郭奕臣表示，後來，他主動詢問劉真蓉新竹獸的執行計畫，得到的回覆是「一直以為因為時間關係沒有辦法配合而沒有再密切聯絡」，也被告知新竹獸的概念及設計已交由其他設計團隊執行。

郭奕臣指出，劉真蓉事後提出處理的三點，包括新竹獸的提案設計費，以及在新竹獸相關文宣會寫上「前期概念：衍序規畫設計、郭奕臣」，並補償這件事情上應有的尊重。

他說，台灣設計展結束，這三件事像打在他身上的三個巴掌，他更失望手握豐厚資源的人，卻不尊重他人的原創概念。

對郭奕臣的發文，劉真蓉也在臉書發文回應，指出「新竹獸」是她和郭奕臣共同發想出來的，她是因小孩的胖手胖腳而有新竹獸的想法，主要是因後續事情太多及時間而未能合作。

劉真蓉在臉書指出，曾要求團隊要將新竹獸先期概念的郭奕臣同時列名，並同意將先期概念設計費從新台幣5萬元提高到10萬元，也對未能與郭奕臣合作感到抱歉。

另外，劉真蓉也在臉書貼文附上照片，為設計展場館牆面分區設計名單，其中「新竹獸登入城市」，前期概念部分有列出衍序規畫設計與郭奕臣。