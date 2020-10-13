倒臥馬路頭受創非關車禍 男騎單車血糖過低自摔

苗栗三義胡姓男子被發現倒臥台13線道路上，頭部血流不止，警方原以為發生車禍，會同救護人員趕往現場，調查發現原來是胡男患有血糖代謝疾病，騎腳踏車出門因血糖過低自摔。

苗栗警分局副分局長傅學廷今天指出，三義分駐所8日中午12時許接獲民眾報案指稱，台13線尖豐公路有名單車騎士倒臥路中央，身體不斷顫抖，頭部挫傷不斷流血，員警立即趕往，並聯繫消防救護人員同步前往急救送醫；由於現場只有受傷的45歲胡姓騎士和一輛單車，懷疑有車輛肇事逃逸。

員警仔細蒐證，但經勘察意外地點周邊狀況，以及胡男所騎乘的腳踏車，並未發現其他車輛碰撞痕跡，直到胡男兒子聞訊趕赴醫院表示，父親本身患有血糖代謝方面疾病，中午父親獨自騎單車說要出去買午餐，沒想到途中發生意外，可能是血糖過低、體力不支才會摔車。

胡男經醫院緊急搶救後，身體已逐漸恢復，胡男家屬對於警方及時伸出援手救命，不斷表示感謝之意；苗栗分局副分局長傅學廷呼籲，民眾平時要隨時注意家中成員身體狀況，若發現有人身體不適路倒需要緊急就醫時，務必保持冷靜，撥打「119」或「110」請救護車或警方前往協助。