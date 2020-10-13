竹市大小bike騎港南活動將開跑　來玩可換市集抵用券

新竹市府本周起連續兩個周末將辦理「2020大小bike騎港南」活動，不僅有適合全年齡的單車導覽17公里海岸線、還有針對幼童推出的滑步車體驗、障礙賽課程，現場還有樂團、魔術、氣球達人街頭表演，胖卡市集也將進駐。市府指出，民眾參加活動完成打卡可獲得市集抵用券，再出示安心旅遊住宿證明還可兌換限量威秀電影票。

市府城銷處表示，「2020大小bike騎港南」將在17日、18日、24日、25日舉行，下午1點至6點，其中單車導覽、滑步車課程全程免費，參加民眾完成打卡還可兌換限量250份50元市集美食抵用劵。

城銷處指出，活動單車導覽規畫「南寮線」及「香山線」兩條路線，行程以生態環教、在地文化為導覽主軸，自行車遊程加入多肉植物療癒DIY、沿途生態導覽解說等樂活之旅。針對幼童也有滑步車「Push Bike體驗活動」，從入門教學開始，到親子互動遊戲體驗、小型障礙體驗，還可參加趣味競賽進階挑戰自我，學科、術科多元活動內容讓小騎士們大玩兩個周末。

城銷處說，參加活動的民眾若於10月1日至24日在竹市以「安心旅遊」住一晚，不僅可有住宿補助1000元，還能在現場服務台兌換限量80組威秀電影票，另有機會抽中pushbike。