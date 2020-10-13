台灣設計展「新竹獸」爆爭議　市府：尊重總策展人

2020台灣設計展「新竹獸」爆出設計爭議，藝術家郭奕臣12日晚間在臉書發文，稱自己是前期概念原創者，但總籌單位「衍序規畫設計」卻將他的概念轉交其他團隊執行，總策展人劉真蓉則誤導所有活動參與者新竹獸是由她自身發想，該文一出瞬間引爆後續未被掛名及設計費談不攏等情況。

對此，市府產發處指出，這次設計展的規模鉅大，涉及眾多團隊的協力合作及參與，市府尊重總策展人劉真蓉的處理。

郭奕臣在臉書指出，今年3月受台灣設計展總策展人劉真蓉邀請參與新竹轉運站的策展規畫，因參觀動物園加上轉運站造型新穎，在他眼中猶如一座移動中的巨獸，轉運站因位於新竹交通樞紐，將他想像成眾多動物大腳伸出轉運站，如同新竹這城市巨獸等待跨向下一步，而有了新竹獸的概念。

郭奕臣說，他將手繪的設計初稿交給總策展人時，團隊都蠻喜歡巨獸在城市跑動的概念，也開始討論關於新竹獸可延續的方向及宣傳可塑性，但6、7月多次詢問展覽合約與確認製作時程未得到任何回應，主動詢問劉真蓉新竹獸的執行計畫，得到的回覆為「一直以為因為時間關係沒有辦法配合而沒有再密切聯絡」，並被告知新竹獸的概念及設計已交由其他設計團隊執行。

郭奕臣說，劉真蓉事後提出處理的三點，包括包括新竹獸的提案設計費、及在新竹獸相關文宣都會寫上前期概念：衍序規畫設計、郭奕臣，且會補償這件事情上應有的尊重。不過，台灣設計展結束了，但這三件事卻像打在他身上的三個巴掌，當看著每日被洗版的新竹獸照片及參與心得時，仍想擠出那份由衷為新竹獸成為實體的喜悅，但僅剩下失望及沮喪，失望手握豐厚資源的人卻不尊重他人的原創概念。