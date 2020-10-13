快訊

崩潰！「爆廢公社」無預警下架 爆系證實：社團全面暫停3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罷免二階今送件 王浩宇：做好工作無論任期到哪一天

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
罷王總部今天赴桃園市選委會遞交4萬份連署書，王浩宇則仍到市議會參與預算審核，他表示，會把議員工作做好，無論任期到哪一天。記者陳夢茹／攝影
罷王總部今天赴桃園市選委會遞交4萬份連署書，王浩宇則仍到市議會參與預算審核，他表示，會把議員工作做好，無論任期到哪一天。記者陳夢茹／攝影

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免二階連署已達標，罷王總部今天赴桃園市選委會遞交4萬份連署書，王浩宇則仍到市議會參與預算審核，他表示，會把議員工作做好，無論任期到哪一天。

王浩宇說，完全尊重罷免，罷免是民主社會的常態，但從6月6日開始，包含高雄來的杏仁哥、其他地區民意代表等，到他的服務處丟雞蛋，甚至揚言要潑糞等行為，這些行為已經被法院認證是違法。

理性比較重要，這是不是報復性罷免，他相信社會也能夠理解，但作為民意代表，他的工作就是把中壢的事情做好，而他一直都有在做，服務處的案件也持續增加。

王浩宇表示，現階段的工作就是把議員工作做好，直呼「我的工作就是把這些事情做好，一直到任期的最後一天，不論是哪一天」。

王浩宇 罷免

延伸閱讀

罷王總部今遞交連署書　王浩宇：罷免是韓粉報復行為

桃園中壢罷王二階連署書13日如期送件 王浩宇：尊重

杏仁哥、詹江村蛋洗王浩宇服務處 遭罰2000元

聯合報黑白集／要台獨，不要當兵

相關新聞

桃園鄉下水圳農田裡打泥巴戰 透過農事體驗深度認識土地

哼唱捉泥鰍這首歡快的主題曲，捲褲管踏進軟呼呼的水田中，在巧克力奶茶色的泥水中摸來摸去，發現水晶蝦、泥鰍、鱉、吳郭魚等好可愛的小生物，接著大夥玩興大起，拋開會弄得髒髒的忐忑心情，開始泥巴飛來飛去的無差別大戰，還有急速飛起的泥巴滑水道，炸出巨大泥水花超刺激！

台灣設計展「新竹獸」爆爭議　市府：尊重總策展人

2020台灣設計展「新竹獸」爆出設計爭議，藝術家郭奕臣12日晚間在臉書發文，稱自己是前期概念原創者，但總籌單位「衍序規畫...

罷免二階今送件 王浩宇：做好工作無論任期到哪一天

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免二階連署已達標，罷王總部今天赴桃園市選委會遞交4萬份連署書，王浩宇則仍到市議會參與預算審核，...

台灣觀光巴士開進卓蘭 一條回鄉及休閒觀光之路

苗栗縣卓蘭鎮觀光業者與台灣觀光巴士有限公司異業結盟，組成「卓蘭旅遊大聯盟」，台灣觀光巴士將開進卓蘭，推出客家庄美食、采風...

桃債務預算逾5億 議員籲設墊付上限

桃園市議會昨天審查財政局預算，其中債務費和利息共5億2125萬皆遭擱置，包括多筆墊付款，市議員黃婉如指出，萬聖節慶祝活動...

6團客家八音 周六竹縣藝起來

「2020新竹縣客家藝術節」客家八音藝起來，10月17日將在新瓦屋客家文化保存區登場，由6團客家八音大匯演揭開序幕，搭配...

新科運動中心 月底閉館整修

新竹市新科國民運動中心將在10月31日閉門整修，預計明年2月重新開館，閉館前相關票券、課堂仍可在原場館使用，若無法使用完...

想要轉業 40歲就得規畫

現在從一而終的工作越來越難，過了3、40歲黃金時期，職場不再有優勢。工商心理學博士、生涯發展顧問培訓師呂亮震認為，轉職、...

桃下水道工程 14億預算遭擱置

桃園雨水和汙水下水道預算編列14億餘元，市議員批雨水下水道建置進度75.39％，比台北市和新北市「差很多」，且巡檢和清淤...

斜槓人生／善用老手媽媽 創業到家坐月子

43歲的林海珊原在苗栗縣工商策進會工作，在工作中發現自己喜歡小孩，7年前下定決心利用2年時間，不斷充實專業知識，白天上班...

捨不得出國 慷慨捐米41年

苗栗縣86歲陳松生童年家境窮困，曾步行12公里向舅舅借一把米，只為隔天要帶飯遠足，事業有成後，認為「只要有飯吃就可以活著...

議員點名雨水及汙水下水道工程待加強 14億預算遭擱置

桃園市議會今天聯席審查水務局預算，市議員黃敬平點出，桃園雨水下水道建置進度僅75.39％，且巡檢、清淤、縱走資料調查都不...

熱門新聞

大安區大樓地下塞31個廚房 上百爐火24小時運作憂公安

86歲大善人捨不得出國吃點心 41年如一日慷慨捐米行善

陳致中「瑪利歐式跑跳」測路平 網虧：高雄人這麼好騙

影／南鐵地下化強拆現場 老婦跪地哭嚎：你們忍心嗎？

賓士車「議員助理停車證」 擋在斑馬線身障斜坡道惹怒

直播／台南鐵路地下化工程架圍籬 群眾和員警發生推擠衝突

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。