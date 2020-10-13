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罷免二階今送件 王浩宇：做好工作無論任期到哪一天
民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免二階連署已達標，罷王總部今天赴桃園市選委會遞交4萬份連署書，王浩宇則仍到市議會參與預算審核，他表示，會把議員工作做好，無論任期到哪一天。
王浩宇說，完全尊重罷免，罷免是民主社會的常態，但從6月6日開始，包含高雄來的杏仁哥、其他地區民意代表等，到他的服務處丟雞蛋，甚至揚言要潑糞等行為，這些行為已經被法院認證是違法。
理性比較重要，這是不是報復性罷免，他相信社會也能夠理解，但作為民意代表，他的工作就是把中壢的事情做好，而他一直都有在做，服務處的案件也持續增加。
王浩宇表示，現階段的工作就是把議員工作做好，直呼「我的工作就是把這些事情做好，一直到任期的最後一天，不論是哪一天」。
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