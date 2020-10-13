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台灣觀光巴士開進卓蘭 一條回鄉及休閒觀光之路

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣「卓蘭旅遊大聯盟」成軍，台灣觀光巴士10月15日將開進卓蘭。圖／徐浩源提供
苗栗縣「卓蘭旅遊大聯盟」成軍，台灣觀光巴士10月15日將開進卓蘭。圖／徐浩源提供

苗栗縣卓蘭鎮觀光業者與台灣觀光巴士有限公司異業結盟，組成「卓蘭旅遊大聯盟」，台灣觀光巴士將開進卓蘭，推出客家庄美食、采風、生態兼具的文化旅遊，成為大台北地區旅遊「後花園」新的選項，北上車票還包含最夯雙層觀光巴士單次2小時券，創造多贏。

台灣觀光巴士15日首發卓蘭，當天上午11點左右在花露農場安排歡迎團，卓蘭鎮長詹錦章等地方人士期待，壢西坪產業文化發展協會理事長游道生說，卓蘭旅遊大聯盟由苗栗縣政府牽線促成，花露農場、寨酌然、橘舍三食、自然風情、荳媽媽觀光果園，及永安囍餅等業者，並提供免費入園或優惠。

游道生指出，卓蘭觀光資源豐富，但地處偏遠，大眾運輸交通不便，台灣觀光巴士開進卓蘭，回饋鄉親一條往北的公共運輸，也方便北部客到卓蘭觀光旅遊，如果路線載客率穩定，還可以成為鄰近大湖、新社、谷關、天狗、雪見地區的轉運站，帶動地方經濟發展。

台灣觀光巴士也頗有期許，總經理徐浩源說，卓蘭是繼宜蘭之後，觀光業者聯合推出嶄新的旅遊項目，不必冒著擠雪山隧道塞在國道5號的風險，卓蘭將成為大台北都會區的旅遊新天地，兼具文化、美食、自然景觀生態，相當值得推薦，觀光巴士每天來回4班次，相關訊息可上網查詢

巴士 苗栗縣

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