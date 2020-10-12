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新竹市護城河水質改善 林智堅邀民眾漫步河畔

中央社 / 新竹市12日電

新竹市護城河是市民的重要休憩景點，市政府今年針對護城河進行水質改善，市長林智堅邀民眾一起漫步河畔，享受步行城市魅力。

新竹市政府105年啟動護城河改造工程後，不僅變美也變乾淨，今年2月再針對護城河林森路至中央路段進行水質改善，9月底重新開放。

林智堅晚間在臉書發文表示，護城河是新竹市地標，也是新竹人共同回憶，但過去因水質問題，每到夏天總會發出異味，讓大家跟水的關係越來越遠。

林智堅表示，這次工程特別針對護城河水質進行改善，讓民眾能自在地漫步在護城河畔，享受步行城市的魅力。

林智堅說，在改善後的護城河散步時常會看到很多年輕人身影；年輕表演工作者們在河畔為了夢想奮鬥；也會看到情侶手牽走漫步在護城河享受只屬於兩人的甜蜜時光。

林智堅表示，護城河陪伴新竹人走過200多年歲月，讓在新竹生活的人都在此留下回憶，期待改善後的護城河能繼續陪伴新竹人，讓更多回憶發生。

新竹 林智堅 水質

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