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亞洲最大農業機械展 10/17桃園青埔登場

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦親自試用粉碎機。記者陳夢茹／翻攝
桃園市長鄭文燦親自試用粉碎機。記者陳夢茹／翻攝

2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展，10月17至19日在桃園高鐵站前廣場登場，這場號稱亞洲最大農業機械展，集結台灣製造以及美、日、德、義等20多國進口最新農業機械一同展出，現場也有展售農特品，歡迎民眾搭乘機捷來看展。

為期3天的亞洲最大農業機械展，將在桃園高鐵站前廣場舉行，展場面積達10公頃，展出攤數逾800攤，展出新研發、智慧化、科技化、省工農業機械，更結合農糧署旗鑑計畫成果發表會，展示30項科技農業計畫亮點成果。

桃園市長鄭文燦指出，糧食安全是台灣重要的課題，政府也從多層面支持農民，如規畫農藥、肥料、資材及農機補助，推動農作物保險、農民職災保險及退休金等福利措施。

鄭文燦說，由於農機產業是帶動台灣農業成長的動力，桃園自104年起增加農機補助經費，逐年編列農機補助預算，截至目前為止已補助桃園農民5681台農機，其中大型農機已補助857台。

鄭文燦也提及，今年農業遭逢水情挑戰，石門水庫蓄水量約8509萬立方公尺，有效蓄水量已低於44%，創下歷史低點，二期稻作連帶受到影響，相當辛苦，農委會與經濟部將開會討論，希望中央保障農民權益，周延考慮、明快決策。

台灣農機工業同業公會理事長楊建生說，桃園雖不是最主要農業大縣，卻是重要的農機消費地區，該公會在雲林縣連辦14年的全國農業機械展，今年首度移師桃園市舉行，希望讓更多喜歡農業、想從事農業的人，藉由展覽了解更多農機趨勢。

該次展覽中推出「女力農機」，發表可折疊攜帶的耕耘機、輕量化電動割草機、輕量化背負式噴霧機、遙控無人機等，此類產品可望讓更多青年及女性提升對農業機械使用的接受度。

2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展，將於10月17至19日在桃園高鐵站前廣場登場，是亞洲最大的農業機械展，桃園市長鄭文燦參加展前記者會。記者陳夢茹／翻攝
2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展，將於10月17至19日在桃園高鐵站前廣場登場，是亞洲最大的農業機械展，桃園市長鄭文燦參加展前記者會。記者陳夢茹／翻攝

農民 鄭文燦

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