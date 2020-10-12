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議員點名雨水及汙水下水道工程待加強 14億預算遭擱置

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
市議員舒翠玲指出，圖中畫線部分原為側溝，後來被填掉導致農地易積淹水，更會淹到一旁的社區地下室，非常擾民。圖／市議員舒翠玲提供
市議員舒翠玲指出，圖中畫線部分原為側溝，後來被填掉導致農地易積淹水，更會淹到一旁的社區地下室，非常擾民。圖／市議員舒翠玲提供

桃園市議會今天聯席審查水務局預算，市議員黃敬平點出，桃園雨水下水道建置進度僅75.39％，且巡檢、清淤、縱走資料調查都不完整，每次都被審計處噹，汙水地水道部分被質疑普及率墊底，2項預算被擱置，總計約14億4千多萬元。

水務局編列雨水下水道公共建設及設施費預算，10頁約8億2079萬元，黃敬平表示，下水道措施一定要做，但桃園雨水下水道建置進度僅75.39％，與台北市96.7％、新北市91.1%差距甚大，只比高雄市75.17％好，要求水務局拿出近期施行成效。

市議員舒翠玲指出，平鎮某建案為方便工程進行將水利溝填掉，有住戶反映社區下雨就淹水，旁邊淹成小水塘，她呼籲，市府審查時就應檢視清楚，不然永遠都在花公帑擦屁股改善，各項水文系統都該建置完善。

汙水下水道公共建設及設施費預算，5頁約6億2335萬元，黃敬平說，汙水下水道普及率墊底，尤其八德要接管要等到4年後，他直呼「我審不到4年後的預算」。

市議員蔡永芳提出，該筆經費涵括一筆補助楊梅汙水下水道系統工程9千萬預算，他向主席喊話，應要詢問楊梅區議員涂權吉的意見，市議員林俐玲連忙點名，也要問問龜山區市議員牛煦庭；最後表決有12位贊成擱置、10位反對。

水局長務劉振宇回應，今年雨水下水道建設總長度增加5.7公里，巡檢、清淤、縱走調查資料則已開發雲端智慧管理系統，登載所有資料，至於議員提及的平鎮個案，會派員與建管處、公所跟水利會一同會勘，如有毀損水利設施最高可罰款60萬。

另外，截至今年9月30日，汙水地水道若以1戶4人計算，普及率為24%，相較去年底新增1.5萬戶，普及率上升2.4％，劉振宇說，去年水務局在計畫類、工程類、營運類面向，是全國唯一3大面向皆評鑑為優等的縣市。

市議員舒翠玲指出，圖中明顯可看出農地部分地勢較低窪，又加上側溝被填掉，易積淹水，更會一旁淹到社區地下室，非常擾民。圖／市議員舒翠玲提供
市議員舒翠玲指出，圖中明顯可看出農地部分地勢較低窪，又加上側溝被填掉，易積淹水，更會一旁淹到社區地下室，非常擾民。圖／市議員舒翠玲提供

高雄市 淹水

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