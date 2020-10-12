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永和中繼市場預算追加1.4億 桃議員批臨時建物划不來
桃園市桃園區永和市場因是捷運綠線G08站用地，需配合工程拆除，桃園市經濟發展局選定在小檜溪重畫區內的文中用地，作爲重建中繼市場的用地，市議員蔡永芳指出，花3.9億元用鋼構材料興建，卻只能使用8至10年，更直呼「花錢太隨性」。
蔡永芳質疑，永和中繼市場新建工程去年編列預算2.5億元，為何現又追加1.4億元？總預算約3.9億元，以總樓地板3300多坪來算，市場不需鋪磁磚、裝潢設計，但1坪竟要價12萬元，讓他相當無法理解。
蔡永芳表示，永和中繼市場用鋼構材料建造，既然是文中用地，建議可以給學校作為禮堂，或給其他單位使用，不該花大把經費建造又拆除，他強調，若沒有「中繼」2字他絕無意見，但該中繼市場卻只能使用8至10年，非常不划算。
對此經發局長郭裕信回應，當初以台北市南門市場作為參考，以2.5億元編列預算，在和306個攤商溝通需求後，發現需要更大空間，加上發放趕工獎金，經費增加不少才追加預算。
郭裕信說，由於永和中繼市場內有些攤商在賣金飾，因此不能使用鐵皮屋等太差的建造材料，而鋼構材料是最快建造的材料，拆除後也能賣掉，至於為何不給其他單位使用？郭裕信解釋，當時教育局並無提出有設校需求，才沒有這個打算。
原先希望永和市場內的攤商能在12月底前退場，不過攤商希望能和中繼市場無縫接軌，多方研議下，預計明年4月底前搬離，永和中繼市場可望明年4、5月間能重新開幕。
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