桃園債務預算高達5億多 議員批墊付款不是想墊就墊

桃園市議會今天聯席審查財政局預算，其中債務費2筆共5億2125萬皆遭擱置。市議員黃婉如舉例，萬聖節慶祝活動預算1950萬元由議長同意先墊付，她批評，各局處科室都一樣，不要回應議員說已經請議長同意墊付就想了事。

財政局編列債務費及債務利息高達5億2125萬元，市議員徐玉樹表示，錢借這麼多還要付利息，很多縣市首長急公好義想要自己表現自己，卻忽視財政困難、對舉債不以為然，這都會對桃園造成的負擔，他不認同這種作法，動議擱置2筆預算成功。

財政局長歐美鐶回應，5億2125萬元中有其中一筆8500萬元已請先墊付，讓市議員黃婉如砲轟「各科室都一樣，不要一直說都已經墊付」，她舉例，之前引發爭議的萬聖節慶祝活動也是先請議長同意墊付，一點計畫性都沒有。

黃婉如建議，應該設置墊付上限，可好讓議長比較好做事。對此秘書長孫惠生解釋，墊付有兩種辦法，第一種是找議員們開會討論，第二種在休會期間授權給議長決議，目前採取的是第二種方法，不過他強調只要合法一切都有討論空間。

歐美鐶表示，對於財政的紀律，財政局一直都堅守原則且努力開源節流，去年因當年預算編列不足，利息不夠還才先墊付，若今年這筆預算再被刪掉，後年也還是需要繼續編列。

歐美鐶說，需要建設就要借錢，若是借錢不還錢，會導致之後再借的利息提高，市府不能違背債信，今年因新冠肺炎疫情影響，利率皆有下降，會請同仁先將利率高債務先還掉，再去找低利率的借款，替市府省錢。