桃園中巴陵部落火警暴露水源不足 地方盼設專用消防池
桃園市復興區（華陵里）中巴陵部落雙十節發生住宅火警，造成民宅2戶全毀、2戶半毀幸無人受傷。區長游正英當天前往察看，昨天贈慰問金，公所秘書周星文也連絡行善團，擇日到現場了解能否協助重建。
公所也注意到救災過程消防水不足的問題，將向原民局爭取設立專用消防水池。
周星文說，區長召開中巴陵部落這場火災後續協調會決議事項包括社會課先行調查住戶需求，除先前發放的慰問金，並研議轉介社服團體依受災戶需求辦理物質或現金慰問之可能。
另外，重建部份由秘書請公益團體協助，已經聯繫台灣心義工團尤瑞豊理事長，允諾近期會勘，公所幫忙取得所需資料以利後續會勘及討論重建可能。
至於救災全程消防水不足事宜，公所會建請市府原民局協助，視土地或預算評估設立專用消防水池的可能性。
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