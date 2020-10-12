10月20日苗栗「今夜不開燈」1小時 看客家妹直播拿獎品

苗栗縣政府響應世界地球日，規畫10月20日晚上7點半起「今夜不開燈」1個小時，客家妹陳明珠代言，同步在臉書粉絲專頁「全栗節電中」直播，分享社群參與及關燈節電街景，縣府呼籲鄉親支持關燈走出戶外，一個小動作卻有莫大效益，觀看直播互動還有獎品可拿。

縣長徐耀昌今天偕同銅鑼好客商圈理事長洪西國、南庄桂花巷商圈理事羅兆志、頭份市民族里社區發展協會理事長方春得、竹南鎮塭內社區代表施金來，及節電志工、台灣電力公司苗栗區處處長胡忠興，連署號召響應世界地球日「今夜不開燈」活動，街頭藝人飛弘帶著客家獅「恰恰」，及陳明珠預告臉書直播與送好康的訊息。

縣府工商發展處長黃智群指出，縣政府近年來推動各項節電專業輔導策略成果顯著，屢獲中央肯定，今年推陳出新並配合防疫，節電宣傳車巡迴特色景點和社區，搭配飛弘與恰恰精彩演出，行銷苗栗的好山好水，同時宣傳節電的效果，取消前幾年的「星空電影院」，改採臉書粉絲專頁直播。

徐耀昌呼籲鄉親響應世界地球日「今夜不開燈」1小時，在日常生活中更要養成隨手關燈、關電器的良好習慣，加上政府正確的能源政策，電力就能滿足國人和工商業界的需求，全台不缺電，自然吸引更多外商來台投資，進而帶動經濟繁榮。