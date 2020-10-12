賓士車「議員助理停車證」 擋在斑馬線身障斜坡道惹怒

一名網友在桃園知名粉團指出，10月7日帶坐輪椅的父親到中壢中華電信辦註銷電話號碼手續，結果人行道的無障礙斜坡被一輛賓士車擋著過不去，只好繞道，沒想到手續辦好了賓士車還在。

該網友看了覺得有氣，問旁邊的人，大家手一指要他看擋風玻璃貼的識別證，一看原來是「議員助理停車證」證，忍不住PO把照片上網，並說明當天的情形。網友怒責「原來議員助理這麼屌? 還是說哪個議員在濫發議員助理證，危害市民安全？」照片中的賓士車不只擋住斜坡道，車尾還停在斑馬線上引人側目。

不過其他網友發現車證印的文字是「桃園縣議會」，顯然是舊證，質疑駕駛人或車主還是不是議員助理。一名議員前助理說，他擔任助理的時候也有停車證，但是不敢亮出來，因為常常為了選民服務趕時間一下子找不到車位而違停，就是怕被「焦（罵）」靠勢。

該網友說，父親坐輪椅他推著「多走了幾百公尺」從另一個斜坡上來，結果半小時後辦完事情車竟然還在，拍照LINE給警察朋友問這種該報警嗎。警察朋友說：「不管有沒有過期，只要有證我們就不敢動」「開單主官會被叫去拉正」、「都是有關係的」。

「朋友叫我別惹事，說他放證就是有用才放」，網友越想越氣，說「難怪大家都想出來選議員，原來議員是選出來欺負我們的」。

不少網友看了憤憤不平，怒批「別人停車位找得要死，有證就可以這樣隨便停？」、「這種拉基證可以廢掉了啦」；也有網友發現識別證是「桃園縣議會」，是桃園升直轄市改制前的證，恐怕不是真的議員助理。