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賓士車「議員助理停車證」 擋在斑馬線身障斜坡道惹怒

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
賓士車停在斑馬線上。圖／取自桃園人桃園事生活分享靠北討論區
賓士車停在斑馬線上。圖／取自桃園人桃園事生活分享靠北討論區

一名網友在桃園知名粉團指出，10月7日帶坐輪椅的父親到中壢中華電信辦註銷電話號碼手續，結果人行道的無障礙斜坡被一輛賓士車擋著過不去，只好繞道，沒想到手續辦好了賓士車還在。

該網友看了覺得有氣，問旁邊的人，大家手一指要他看擋風玻璃貼的識別證，一看原來是「議員助理停車證」證，忍不住PO把照片上網，並說明當天的情形。網友怒責「原來議員助理這麼屌? 還是說哪個議員在濫發議員助理證，危害市民安全？」照片中的賓士車不只擋住斜坡道，車尾還停在斑馬線上引人側目。

不過其他網友發現車證印的文字是「桃園縣議會」，顯然是舊證，質疑駕駛人或車主還是不是議員助理。一名議員前助理說，他擔任助理的時候也有停車證，但是不敢亮出來，因為常常為了選民服務趕時間一下子找不到車位而違停，就是怕被「焦（罵）」靠勢。

該網友說，父親坐輪椅他推著「多走了幾百公尺」從另一個斜坡上來，結果半小時後辦完事情車竟然還在，拍照LINE給警察朋友問這種該報警嗎。警察朋友說：「不管有沒有過期，只要有證我們就不敢動」「開單主官會被叫去拉正」、「都是有關係的」。

「朋友叫我別惹事，說他放證就是有用才放」，網友越想越氣，說「難怪大家都想出來選議員，原來議員是選出來欺負我們的」。

不少網友看了憤憤不平，怒批「別人停車位找得要死，有證就可以這樣隨便停？」、「這種拉基證可以廢掉了啦」；也有網友發現識別證是「桃園縣議會」，是桃園升直轄市改制前的證，恐怕不是真的議員助理。

中壢警分局表示，貼文中違規停車，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款，在禁止臨時停車處所停車者，可處汽車駕駛人600元以上1200元以下罰鍰。警方將針對該路段加強取締違規停車，並呼籲汽車駕駛人停置車輛時，切勿貪圖一時方便觸法。

賓士車前擋風玻璃有升直轄市前的「議員助理停車證」。圖／取自桃園人桃園事生活分享靠北討論區
賓士車前擋風玻璃有升直轄市前的「議員助理停車證」。圖／取自桃園人桃園事生活分享靠北討論區
網友PO文批賓士車違停。圖／取自桃園人桃園事生活分享靠北討論區
網友PO文批賓士車違停。圖／取自桃園人桃園事生活分享靠北討論區

警察 賓士

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