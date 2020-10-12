逾百萬人次參觀！新竹市長林智堅，如何打造爆款「台灣設計展」？

首度由新竹市舉辦的「台灣設計展」，前八天已經吸引100萬人次參訪，各景點大排長龍。除了中秋、國慶雙連假加持優勢，新竹市府團隊又如何將每年常設的台灣設計展翻玩新花樣，打造爆棚人潮？

新竹市東區的「新竹公園」遊人如織，排隊參觀動物園、台灣設計展展館的民眾比肩繼踵，形成數條人龍塞在展館門前。

新竹舊城區的新竹州圖書館、有樂電影院前則是打卡聖地，一不留神則進入了附近網美網帥的自拍背景中。經濟部與各地方政府合辦已第十年的「台灣設計展」首度由新竹市政府舉辦，分為前站的舊城區展區與後站的新竹公園主展館。

特色展覽人山人海，連旅宿業者都笑開懷

由於展區融入地方特色與前衛科技感，以及連假、附近學校參訪推波助瀾，讓場館總是人潮爆棚。

新竹市長林智堅笑著對《遠見》記者表示，儘管主展館已控管人數，但8天來，參展人次還是達到驚人的100萬人次。

新竹市政府也指出，通常以商務客平日住宿為主的新竹各大知名飯店，今年受疫情衝擊業績，但反而這次台灣設計展讓住宿爆滿，各大飯店住房率高達7、8成以上，而新竹國賓飯店更在九月就接獲許多家庭預訂，連假住宿率達九成。

不過一個固定每年籌辦的展會，為何能打造吸引大量人潮塞爆新竹市區？

關鍵一〉串起城市軸線，官民一起喚回生活記憶

這幾天新竹市區各大建築物上，出現在黃綠相間的「怪獸」？原來市府團隊與視覺藝術團體「黑青」特別為設計展所打造，一下在警察局門口出現大手，一下在新竹轉運站出現尾巴，鮮豔配色的怪獸佔據建築一角，更在社群媒體中頻頻曝光。

而這只是十數個藝術團隊合作案例之一。新竹市政府重新整理了已塵封數十年的「新竹州圖書館」及新竹第一間百貨公司「新州屋」，解封了許多年長新竹人的回憶，更與藝術團隊策展，帶入新鮮衝擊。

而除了老回憶，在新竹已札根40年的科技業也成了新竹人的集體記憶。接駁車與「新竹獸」連起了舊城區與充滿科技感的新竹公園主場館。

新竹公園展館的「城市終端機」策展則是另一是熱門景點，走在充滿科技感的斑斕光影中，彷彿化為數據流快速奔馳，掠過25年來的科技與網路發展。

此外，展館中也有互動式設計調查，點選每個選項，才發現原來每個自己的決定，都成了「新竹獸」的養分，參與城市了改變的過程。

關鍵二〉大咖網紅、政治人物站台，成最強宣傳

新竹市長林智堅為宣傳，也廣發邀函，網紅、重量級政治人物參訪，將話題轉換為實際人潮。

目前已有蔡英文、蘇貞昌及多位重量級縣市首長蒞臨，其中新北市長侯友宜參訪時更公開稱讚林智堅是「會做事」的人，推升了話題熱度。

另外，林智堅也找上同是新竹人，擁65萬訂閱的YouTuber「志祺77」策展。展期間黃子佼、五月天貝斯手瑪莎也曾到訪，推升話題熱度。林智堅指出，這些藝人自發性參加，所造成的宣傳效果，「比市府還強」。

難越260萬人次的「潘孟安障礙」，但已打得漂亮

此外，市府也預估台灣設計展人潮車潮湧入，加上相距1.6公里的兩個展區，將對交通造成挑戰，因此6月起就開始整平騎樓，後續也規劃接駁車、宣導大眾交通路線。

林智堅也透露，11天的展會期間，是新竹市舉辦大型活動的「壓力測試」，市府相關主管皆會每天開會檢討成效，並作為明年新竹市舉辦「台灣燈會」的寶貴經驗。

本次台灣設計展從10月1日至11日，其中前8天有100萬人次參觀。儘管還有國慶連假，但距離去年屏東縣府創下的260萬人次「潘孟安障礙」，仍有一段距離。

但平心而論，這次新竹舉辦設計展，串聯的城市軸線，正也顯現林智堅上任六年來整治市區、火車站等地市容的綜合成效，也在向來不以觀光取勝的新竹市，取得不錯成績。

本屆設計展讓新竹家庭傾巢而出、讓老建築重獲新生，更挑戰了市府行政與打造品牌的能力，對於新竹市的觀光、文化發展，甚至政治效應，都還有發酵空間。

（作者／毛凱恩 本文出自2020.10.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）