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桃園低碳物流車隊聯盟誓師上路 鄭文燦：不會變烏賊車
桃園市長鄭文燦今天中午前在龜山柴油車動力計排煙檢測站，主持全台率先成立低碳物流車隊聯盟誓師上路，由市府攜手全面使用符合第4、5期排放標準柴油車隊，鄭文燦表示，桃園率先推動低碳車隊，加速全市物流業淘汰第1、2、3期柴油車，納入第4、5期柴油認證的車隊將大幅降低空汙、提升環境品質。
桃園市府成立低碳物流車隊聯盟，宣示優先使用符合環保第4、5期排放標準柴油車，逐步汰換老舊的第1至3期柴油車，成為物流運輸主力、保障空氣品質，目前全市已有94家車隊全面汰換第1至3期柴油車，使用第4、5期柴油車，包括中華郵政物流車隊加入低碳物流車隊聯盟誓師，不過加入低碳車隊聯盟的物流業並不踴躍。
鄭文燦現場為檢驗符合環保第4、5期柴油車，貼上低碳物流車隊聯盟合格標章，宣告第一個低碳物流車隊聯盟成立，鄭文燦表示，桃園物流業2000家是全台最大的物流聚落，市府在2年前與全球永續發展城市論壇達成協議，桃園市擔任首屆國際生態物流社群主席城市，加速改善物流運輸帶來空汙問題。
他表示，市府為推動物流業淘汰環保第1、2、3期柴油車，汰換為第4、5期柴油車，在桃園南、北設置2處柴油車定檢站，一年分別檢驗7500輛柴油車，與4家保養廠合作保檢合一，貼上自主管理標章柴油車已有880輛，完成定檢車輛未再被稽查為烏賊車，經認證的低碳物流車隊聯盟貼上合格標章，不會變成烏賊車，大幅降低空汙排放量。
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