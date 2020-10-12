竹縣客家藝術節17日登場 6團客家八音同場演出

「2020新竹縣客家藝術節」客家八音藝起來，10月17日將在新瓦屋客家文化保存區登場，由6團客家八音大匯演揭開序幕，搭配簡單茶席，帶領民眾回到舊時的禾埕，一起喝茶聽客家八音，還有草地音樂會、環境劇場、客家工藝及美食DIY，邀請大家前來體驗客家民情和活力。

副縣長陳見賢表示，「客家八音」是客家文化裡非常重要的傳統表演藝術，早期農村社會各種廟會、歲時節慶、祭天法祖或常民生活裡，都可以看見，期望透過客家八音匯演展現客家族群獨特的生活文化，歡迎所有朋友一同來參與客家音樂饗宴。

文化局局長田昭容表示，今年活動特別聚焦在客家傳統文化體驗，活動規畫客家八音大匯演、草地音樂會、環境劇場、戲在角落及客家傳統表演藝術區等。

上午9點30分的客家八音大匯演，由田屋北管八音團、關西祖傳隴西八音團、新竹縣太原堂温三和八音團、深井新興軒北管八音團、新竹北埔八音團及新埔內立同樂軒等6組團體，在禾埕廣場輪番演出。其中，客家八音登錄保存者高齡85歲的賴義發、關西祖傳隴西八音團80歲彭宏南、以及獲得全球中華文化藝術薪傳獎得主田文光等將同台拚場。

下午草地舞台區還有草地音樂會，邀請田屋北管八音團、新瓦屋花鼓隊，謝宇威、黃瑋傑客家樂團、曾仲瑋、揚音樂集、艸雨田舞蹈劇場等參與演出，以及香巴拉劇坊帶來的環境劇「廚神的客家菜不見啦」。周邊也設又客家文創手作市集、客家工藝及美食DIY百人醃蘿蔔、雪里紅體驗課程。