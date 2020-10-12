86歲大善人捨不得出國吃點心 41年如一日慷慨捐米行善

苗栗縣86歲大善人陳松生童年家境窮困，曾步行12公里借一把米，只為了隔天要帶飯遠足，事業有成後，認為「只要有飯吃就可以活著，活著就有希望」，他自己捨不得出國、吃點心，卻慷慨解囊，1980年起41年如一日，捐贈萬斤白米幫助弱勢，行善傳家成了子孫最好的身教。

竹南民眾服務社理事長陳漢璋今天代表父親陳松生捐贈1萬斤白米，國民黨苗栗縣黨部主委、縣議會議長鍾東錦代表接受，並致贈「義行楷模」匾額感謝，鍾東錦說，白米將轉送鄉鎮市黨部，濟助清寒戶或清苦獨居老人，陳松生的義舉，激發社會更多善行並發揮影響力，為社會帶來溫暖和關懷。

陳漢璋分享說，父親童年時期，以番薯簽為主食，每次遠足必須帶飯，父親要來回步行12公里借一把米煮飯，兒時的經驗一直感恩在心，長大後秉持著「吃人一口還人一斗」的信念，祖母也常耳提面命，提醒父親有能力時回饋社會幫助他人。

他表示，父親退伍後，借錢買3輪車送貨，逐漸發展貨運行，經濟稍有基礎，1980年起遵循祖母的囑咐，每年將祝壽經費作為寒冬送暖之用，2005年祖母過世，更在祖母忌日農曆12月初8前後，維持每年捐米，因春節前社會愛心捐米較多，時間改於10月。

「要父親出國，好像要他的命」！陳漢璋說，父親從來沒有出國旅遊，他懂事以來，父親再怎麼餓，也不會在外面吃點心，父親是子孫最好的身教「傳家寶」，胞弟陳漢琮目前在竹南頭份大力推動廣場舞健身，兒子陳弘維取得博士學位，演講、撰寫企畫書都不收費，傳承有能力就回饋社會幫助他人。