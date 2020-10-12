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南光高中相見歡 公益楷模沈芯菱與學子分享逆境人生

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南光高中邀請沈芯菱（中）到校分享逆境人生打拚過程。記者謝進盛／翻攝
南光高中邀請沈芯菱（中）到校分享逆境人生打拚過程。記者謝進盛／翻攝

曾兩度獲得總統教育獎的沈芯菱，今受邀至台南新營南光高中演講，以自己出身貧困家庭力爭上游打拚過程與學子分享，讓生命變得更有意義。

南光高中辦理希望工程講座活動，邀請深受青年學子歡迎沈芯菱以「夢想進行式，走出自己的路」演講，沈高中就拿到37張證照，一路從清大台大商學博士班，成績耀眼不忘公益。

不諱言出身貧困家庭的沈芯菱，也以貧困落後的國度及台灣偏鄉地區的家庭為例，勉勵南光學子，對自己與生俱來家庭條件「不抱怨」，但對自己的未來「要抱願」；無論是求學或做事都要有行動力，從知道的理解層面，轉變成行動實踐的力量。

沈芯菱也表示，時間管理很重要，自己將生活中的三大重心「當學生、公益行動、拍照」，隨心所欲的切換介面，她更重視過程中可以學到什麼，比有沒有達到目標更重要，萬事萬物都值得為師。

沈芯菱帶著3位自願的學生現場擴音撥電話給家人，勇敢向電話另一端的媽媽或阿嬤表達感恩，大方表達對家人的愛，引導學生要懂得珍惜身邊的人，思考愛的力量無窮。

公益楷模沈芯菱（左二）與南光高中學子分享逆境人生，並用手機向親人大聲說愛。記者謝進盛／翻攝
公益楷模沈芯菱（左二）與南光高中學子分享逆境人生，並用手機向親人大聲說愛。記者謝進盛／翻攝

台大 清大 阿嬤

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