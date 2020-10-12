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新竹縣力推十大交通建設 辦論壇邀專家交流意見

聯合報 / 記者陳斯穎黃瑞典／新竹即時報導
縣長楊文科表示，交通的問題非常複雜，牽涉到產業、經濟、社會、教育等不同的層面。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科表示，交通的問題非常複雜，牽涉到產業、經濟、社會、教育等不同的層面。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府今天在豐邑喜來登大飯店舉行「新竹縣十大交通建設論壇」，縣長楊文科盼透過重量級產官學人士，分享並交流專業及實務經驗，讓工程規畫更圓滿，確實打通交通任督二脈，解決民眾上下班及假日觀光客塞車之痛。

楊文科表示，交通的問題非常複雜，牽涉到產業、經濟、社會、教育等不同的層面，經過工務處、交旅處與十三鄉鎮地方基層座談，了解地方上民意及發展需求，特別是觀光旅遊及就業環境，規畫出涵蓋縣內8成鄉鎮的十大交通建設。

包括台1線替代道路（新豐到竹市）新闢工程、台68線接竹東東峰路新闢工程、湖口交流道增設第二交流道工程、關西鎮道路系統改善工程、內灣地區連外道路新闢工程、縣道117線連接環北路新闢工程、五峰鄉縣道122線43.5公里路段改善工程、經國橋道路改善計畫、新埔鎮褒忠路道路拓寬工程以及新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程。

楊文科強調，十大交通建設一定要做，總經費達150億元，縣府也先動用第二預備金2000萬，辦理可行性評估，一點一滴都按照步驟進行，目前十大交通建設計畫初稿已完成。

另外，為了整體交通路網，縣府也彙整地方基層座談所提出的建議，訂出新竹縣的交通路網計畫，搭配十大交通建設計畫，希望配合國家整體交通路網計畫，讓主幹線都能夠通、支線也順暢。

論壇邀請鼎漢國際工程顧問公司副總經理李宗益、邑菖工程顧問公司總經理沈子霖分別以「竹縣交通整體發展趨勢和策略」、「十大建設的推動與展望」為題進行專題演講，產官學也針對竹竹科3方交通建設跨域合作與地方治理、縣內交通建設的推動、如何滿足竹科通勤、通運需求及降低地方交通衝擊、因應竹縣人口激增及都市化發展的交通規畫與如何提升公共運輸使用率等面向探討，討論熱烈並紛紛提出具體建言，縣府將彙整做為規畫與推動的參考。

新竹縣政府今天在豐邑喜來登大飯店舉行「新竹縣十大交通建設論壇」。記者黃瑞典／攝影
新竹縣政府今天在豐邑喜來登大飯店舉行「新竹縣十大交通建設論壇」。記者黃瑞典／攝影
新竹縣政府今天在豐邑喜來登大飯店舉行「新竹縣十大交通建設論壇」。記者黃瑞典／攝影
新竹縣政府今天在豐邑喜來登大飯店舉行「新竹縣十大交通建設論壇」。記者黃瑞典／攝影
論壇邀請重量級產官學人士，透過專業及實務經驗的交流研討、集思廣益。記者黃瑞典／攝影
論壇邀請重量級產官學人士，透過專業及實務經驗的交流研討、集思廣益。記者黃瑞典／攝影

新竹 楊文科

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