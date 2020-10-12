新竹縣力推十大交通建設 辦論壇邀專家交流意見

新竹縣政府今天在豐邑喜來登大飯店舉行「新竹縣十大交通建設論壇」，縣長楊文科盼透過重量級產官學人士，分享並交流專業及實務經驗，讓工程規畫更圓滿，確實打通交通任督二脈，解決民眾上下班及假日觀光客塞車之痛。

楊文科表示，交通的問題非常複雜，牽涉到產業、經濟、社會、教育等不同的層面，經過工務處、交旅處與十三鄉鎮地方基層座談，了解地方上民意及發展需求，特別是觀光旅遊及就業環境，規畫出涵蓋縣內8成鄉鎮的十大交通建設。

包括台1線替代道路（新豐到竹市）新闢工程、台68線接竹東東峰路新闢工程、湖口交流道增設第二交流道工程、關西鎮道路系統改善工程、內灣地區連外道路新闢工程、縣道117線連接環北路新闢工程、五峰鄉縣道122線43.5公里路段改善工程、經國橋道路改善計畫、新埔鎮褒忠路道路拓寬工程以及新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程。

楊文科強調，十大交通建設一定要做，總經費達150億元，縣府也先動用第二預備金2000萬，辦理可行性評估，一點一滴都按照步驟進行，目前十大交通建設計畫初稿已完成。

另外，為了整體交通路網，縣府也彙整地方基層座談所提出的建議，訂出新竹縣的交通路網計畫，搭配十大交通建設計畫，希望配合國家整體交通路網計畫，讓主幹線都能夠通、支線也順暢。