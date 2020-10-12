桃竹首辦人工智慧全國賽 要應用感測元件收件11/15截止

桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科2人今天中午連袂出席龜山區壽山高中舉辦「Win Win盃」AIoT Sensor智聯感測全國聯賽記者會，宣布以交通大學應用研發專案開發的內建六軸重力感測器「rabboni」為元件比賽，鼓勵教師與學生善用工具，進行跨域學習、發揮團隊合作，將想像力及創造力創新應用，今天起到11月15日截止收件，歡迎全國高國中小的師生踴躍投件參賽。

由桃園市、新竹縣合辦、交通大學協辦「Win Win盃」AIoTSensor智聯感測全國聯賽，由鄭文燦、楊文科2人宣布，宣捷幹細胞生技公司董事長宣明智與交大教授參與，由桃園市仁和國小、光明國中及新竹縣東興國中與交大學生，展示發想rabboni的教學運用各學習階段，導入AI智聯感測學習的應用成果，獲鄭文燦、楊文科2人參觀肯定。

鄭文燦表示，Win Win盃智聯感測全國聯賽，將提供高、國中小學生掌握感測器、人工智慧程式語言，現在孩子探索、學習能力強，希望學生在學習資訊，也能動手做，這次感測元件由交大提供，希望AIoT教育應用快速上手，該聯賽由政府、企業、大學3方合作，可共同創造科技教育雙贏。

楊文科表示，因應今年課綱以資訊、科學領域學習，桃、竹一起成立舉辦Win Win盃智聯感測全國聯賽，交大AIoT贈送新竹縣2100組，提供國中小學生學習智能感測運用，希望比賽對全國學生未來很大啟發，運用想像力、發揮創意一起學習非常有意義。

桃園市、新竹縣教育局表示，「Win Win盃」AIoT Sensor智聯感測全國聯賽，目的是希望鼓勵所有學生無論未來朝哪個領域發展，都能運用AIoT加值成就，更希望鼓勵各領域教師創想如何在教學運用AIoT教育學生，欲參加投件師生可登入「12u10」交大網站線上報名投件。 桃園市長鄭文燦（左三）、新竹縣長楊文科（左二）肯定現場國中小學生應用智能感測元件

學習成果，宣布即起「Win Win盃」AIoT Sensor智聯感測全國聯賽。記者曾增勳／攝影 桃園市長鄭文燦（右二）、新竹縣長楊文科（右三）肯定現場國中小學生應用智能感測元件