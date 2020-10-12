罹癌生命鬥士辦音樂會 合力演奏罕見樂器「棒鐘」

朵蕾咖啡館（Donate Café）店長吳貞儀，在妹妹因癌症離世後成立咖啡館，為癌友們舉辦各種課程，作為癌友交流平台，10月16日上午10點半，將在中國醫學大學新竹附設醫院醫療大樓一樓，舉辦一場由罹癌生命鬥士、以及家屬們共同展演「聽見，生命的樂章」音樂會。院長陳自諒希望透過這場演出，鼓勵病友，學會與癌和平共存，珍惜生命，走出病痛。

吳貞儀表示，自己的妹妹吳玲如是院長陳自諒的患者，感謝陳院長對於妹妹的照顧與家人持續的關心，促成第一次在中醫大新竹附醫的演出。

吳貞儀說，妹妹在罹癌之後仍堅持熱愛跳肚皮舞，並帶領更多癌友透過運動提升生活品質，也在運動後透過彼此的關懷相互打氣，一同珍愛生命。她也在離開後，成立這家咖啡館，為癌友們籌辦各項音樂、舞蹈、瑜珈等學習課程，成為癌友交流平台。

朵蕾棒鐘團團長王詩雅，本身是乳癌患者，罹癌之前是在中部地區樂團中的知名法國號演奏者，音樂造詣極高，然而在多次的療程過後，王詩雅再也拿不動沉甸甸的法國號，然而對音樂的無法忘情。

偶然的機會中，王詩雅發現在教會中敬獻給上帝的聲音「棒鐘」，這是一項眾人共同成就的樂器，每個人只要負責左右手各一個聲音，就能跟一群志同道合的朋友共同演出，就算看不懂五線譜，也能透過簡譜的特殊標記，一同享受音樂的療癒。