桃園國慶寶寶比去年多33人宏其婦幼居冠 是防疫成果？

桃園市宏其婦幼醫院雙十節當天合計接生20名國慶寶寶，而且正好10男10女「雙十」，不但是創院以來第一次奇妙的國慶寶寶誕生數字，國慶日當天接生嬰兒數也居桃園之冠。

宏其婦幼醫院送給給每位國慶寶寶一份禮物，副院長劉興寬表示，今年國慶寶寶特別多的原因，除了雙十節逢農民曆大吉，也與新冠肺炎防疫有關聯，因為疫情的緣故，出國旅遊甚至出國工作停擺，家人相處時間變長，夫妻「增產報國」的時間、機會增加，「疫情寶寶」出生數也跟著增加。

宏其婦幼統計最近8個月，在宏其領取媽媽手冊的孕婦，比去年同期大幅增加了約10％左右。院方資深醫護人員表示這種情也形讓人想起二次世界大戰戰後嬰兒潮，新冠肺炎防疫時間快1年了，新生兒人數因為防疫增加，在過去其他疫情防疫還不曾有過。

桃園市政府衛生局統計28家地區級及診所等接生情形，雙十節合計接生90名國慶寶寶，男生50人女生40人，較去年同日多33人增加近60%，讓國慶日更添喜氣，是否和防疫有關，衛生單位認為需要進一步的學理分析。

桃園市政府民政局統計升直轄市以後，105至109年10月出生寶寶共10萬7662人，平均1年約2萬3000名。衛生局長王文彥表示，市政府提供產婦及寶寶健康檢查補助，產婦的補助包括孕前健康檢查、孕期羊膜穿刺、孕前及孕期中醫助孕養胎等。