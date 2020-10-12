來桃園迺八德興仁夜市 響應環保集章可換50元消費券

夜市美食向來是體驗台灣特有風情的快捷徑，不過隨之而來的廢汙水、一次性餐具、如廁需求等，對環境帶來不小影響。桃園市政府環保局今年與八德興仁花園夜市管委聯手打造環保夜市，消費集點還贈送夜市消費券50元，限量1千份。

桃園副市長高安邦表示，過去夜市環保受限於經費、人力窒礙難行，今年向環保署爭取補助，輔導八德區興仁夜市參加環保署全國評鑑，推動垃圾減量、油煙防制、廢水處理、公廁潔淨、環境整潔及低碳節能，打造桃園市第一座5星級環保夜市。

為鼓勵民眾響應環保，高安邦提醒，民眾到夜市管委會可領取集點卡，使用環保餐具消費1次，就能請攤商蓋章集1點，滿5點到管委會兌換50元夜市消費劵1張，限量千份送完為止。

環保局長呂理德說，環保局也跟管委會合作推出環保餐具租借服務，可用100元押金租用環保餐具或環保杯來逛夜市，使用歸還可退還押金外，租借時再加碼20元夜市消費劵。

呂理德補充，該夜市特色有美食區內用限塑、外帶減塑、輔導23家攤商裝設油煙污染防制設備，今年再向環保署爭取補助15家、餐飲汙水收集及油脂截流處理設施，爭取補助設立廢水處理設施，處理後的水更可供地板、廁所清潔使用，達到廢水全回收的目標。