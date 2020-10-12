快訊

狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹新科運動中心將閉館整修 新增全新器材、體感互動

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今宣布，新科國民運動中心將在10月31日閉門整修，預計明年2月重新開館。圖／新竹市政府提供
新竹市府今宣布，新科國民運動中心將在10月31日閉門整修，預計明年2月重新開館。圖／新竹市政府提供

為讓民眾有更佳的運動場域，新竹市府今宣布，新科國民運動中心將在10月31日閉門整修，預計明年2月重新開館，開館前將有2周試營運，讓民眾免費體驗全新場館設施，不僅有即時資訊系統，還有體感互動設備。目前場館正常營運中，相關票券、課堂仍可在原場館使用，若民眾無法在閉館前使用完畢，屆時可辦理退費，或持票券轉至竹北國民運動中心、竹東活力健身館使用。

市長林智堅指出，新科國民運動中心營運5年來，人次每年增加4.6%，總計超過185萬人次。現行廠商合約將在10月31日屆滿，因此啟動重新招商程序，總計5家合格廠商申請，最後由堤姆有限公司取得營運權，許可營運年期至少5年。每年市府可收取120萬元的固定權利金，若新科國民運動中心年度營業收入達4000萬以上，則須繳納最低1.1%營運權金。

教育處代理處長沈靜濤指出，新科國民運動中心未來仍保留原有部分場域的公益時段、免費公益課程與活動、睦鄰計畫及游泳教學資源共享，並提供市府每年無償使用30天辦理相關活動等。新科國民運動中心目前仍正常營運，相關課程也將持續至10月底，目前廠商已停售季卡及月卡。

堤姆有限公司執行長蔡定成表示，新科國民運動中心整修將翻新所有器材，並打造三大亮點。包括未來試營運期間將提供14天免費體驗場館設施及課程，試營運期間票券、課程將有優惠活動；規劃智慧化場館，導入場館即時資訊系統、場館硬體設備即時狀況，並結合市民卡享優惠及折扣，還提供線上預約、電子支付，更引進創新體感互動設備，結合豐富趣味的智慧課程設計，讓民眾在運動健身之餘，擁有全新的視覺體驗。

另外，還會加碼50萬元公益金回饋竹市，將用於新科國民運動中心體育績優獎學金、新竹市體育績優人士急難扶助金，及辦理地方鄰里體育活動。

新竹市府今宣布，新科國民運動中心將在10月31日閉門整修，預計明年2月重新開館。圖／新竹市政府提供
新竹市府今宣布，新科國民運動中心將在10月31日閉門整修，預計明年2月重新開館。圖／新竹市政府提供
新竹市府今宣布，新科國民運動中心將在10月31日閉門整修，預計明年2月重新開館。圖／新竹市政府提供
新竹市府今宣布，新科國民運動中心將在10月31日閉門整修，預計明年2月重新開館。圖／新竹市政府提供

體育 新竹 健身

延伸閱讀

吳德榮：熱帶擾動活躍 對台無直接影響

壯闊大景輕鬆賞！新竹「鳳崎落日登山步道」還能看新豐後山晚霞

2020台灣設計展今天閉幕 副總統賴清德參訪

新科客家歌手鍍金後開唱 一發專輯就失戀苦嘆「宿命」

相關新聞

新竹新科運動中心將閉館整修 新增全新器材、體感互動

為讓民眾有更佳的運動場域，新竹市府今宣布，新科國民運動中心將在10月31日閉門整修，預計明年2月重新開館，開館前將有2周...

又一個「台灣獎」？桃園電影節競賽意義何在？

一年算下來，台灣設有獎項競賽的影展不少，大至金馬影展、高雄電影節、台北電影節、台灣國際紀錄片影展；小至南方影展、女性影展、城市遊牧影展、勞工影展。這些獎勵機制對產業環境固然有好處，但如果規則年年變動，甚至經常性更換單位執行、變動鼓勵方向，不僅會讓品牌精神難以延續，也有損獎項含金量。過去以電影展映為主的桃園電影節，便在2017年改頭換面，設立「台灣獎」。

來桃園迺八德興仁夜市 響應環保集章可換50元消費券

夜市美食向來是體驗台灣特有風情的快捷徑，不過隨之而來的廢汙水、一次性餐具、如廁需求等，對環境帶來不小影響。桃園市政府環保...

戴晨志演講「我不是天才我是好人才」 青少年預約入場

桃園市朝陽富元教育公司（朝揚補習班）名人堂講座邀請知名作家戴晨志，10月31、11月8日在桃園區婦女館國際演藝廳演講「我...

苗栗市「Y」字路口目睹學生車禍 她投訴沒紅綠燈危險

苗栗市忠貞路、公園路、電台街「Y」字路口，騎車族利小姐10月10日又目睹1件汽車與機車相撞事故，她先前在同一地點也差點出...

落羽松當行道樹 頭份正反論戰

台灣近年來落羽松夯，但苗栗頭份市中央路林蔭大道行道樹「特色妝點」要種130棵，引來支持、反對派的大論戰，反對派抱怨落羽松...

參訪台灣設計展 賴清德化身網美

2020台灣設計展Check in新竹人來風昨天閉幕，11天來參訪人次超過280萬人，創下竹市39年來紀錄，副總統賴清德...

介壽路捷運施工 民怨停車格消失

桃園市八德區主要幹道介壽路因捷運施工，不少停車格陸續被取消，民眾近來不斷抱怨無處停車，繞半小時、想逛個量販店都找不到車位...

國小徵地沒下文 地主封路抗議

桃園市人口成長、許多國小學生數激增，校地不敷使用爆發爭議，蘆竹區大竹國小旁都市計畫私有地未徵收遭地主封路、八德區大勇國小...

桃園療養院推藝文之夜 每周二晚間邀街頭藝人到院演出

音樂可以撫慰人心，讓身心靈獲得放鬆，有鑒於此，衛生福利部桃園療養院將藝術與醫療結合，從10月6日起每周二晚間夜診時段推出...

桃園平鎮第九公墓111年完成遷葬 變公園用地多目標使用

桃園市平鎮區第9公墓配合地方道路拓寬等發展，預計2022年完成遷葬，期間市府同步完成都市計畫用地變更，公墓區轉為公園用地...

2020台灣設計展今天閉幕 副總統賴清德參訪

2020台灣設計展Check in新竹人來風迎向最後一天，11天來參訪人次超過280萬人，創下竹市39年來活動人次紀錄，...

熱門新聞

偷跑被罰就認了 台中總站夜市負責人訴說委屈：只想做點事

提早儲水！苗栗水情14日亮黃燈 4鄉鎮市多地停水

國慶連假收假返工 台中交大：國1大雅交流道車多

台中總站夜市今晚繼續營業 經發局蒐證開罰6萬元

柯文哲指因疫情民眾「被迫」到東部玩 台東縣府：說的沒錯

台中總站夜市斷電、開罰 夜市：大家要等我們 好嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。