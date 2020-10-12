快訊

被下架的「黃蜂網絡」？古巴與美國的反恐對決

NBA／詹姆斯來湖人就對了！G6「大三元」滅熱火奪隊史17冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戴晨志演講「我不是天才我是好人才」 青少年預約入場

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
朝陽富元教育公司名人講座受歡迎，圖為過去講座人氣盛況。圖／朝揚文教機構提供
朝陽富元教育公司名人講座受歡迎，圖為過去講座人氣盛況。圖／朝揚文教機構提供

桃園市朝陽富元教育公司（朝揚補習班）名人堂講座邀請知名作家戴晨志，10月31、11月8日在桃園區婦女館國際演藝廳演講「我不是天才，我是好人才」，鼓勵、引導青春期孩子正向發展。

兩天3場次可以安排至少1500座位，網路16日晚上8點起預約場次，當天報到送書、海報等於現賺1000元數量有限，現場打卡分享還送贈品。報名網址朝陽官網https://www.jaouyang.com

朝陽粉絲團https://www.facebook.com/JaouYang.edu，朝揚董事長鄭一鳴希望透過講座開導孩子為自身勇敢尋夢，開創美麗人生。

鄭一鳴指出，青春期是人生中最美好也是最重要的時期，青春期讓孩子的生活劇烈轉變，父母是夥伴或許也是「剋星」，因身心發展改變一些行為令父母揪心和鬧心；學校諮商老師和專家都提醒父母，面對孩子青春期如果沒做好準備，容易造成溝通和管教上的衝突，甚至挫折與無力。

鄭一鳴說，青春期的孩子多半有崇拜的名人，並對其行為及言語加以效仿，因此，讓名人跟孩子對話，常常比家長說破嘴還有用。朝揚因此不定期為青年學子、家長規畫名人講座，這次邀請「激勵大師」戴晨志跟大家談人生。戴晨志近20年來演講超過3000場次，訴說自身經歷，鼓勵人生正向思考的故事，開導孩子能為自身勇敢尋夢，積極開創美麗人生。

除了擅於溝通及口語表達，戴晨志的著作以心靈勵志、人際溝通、情緒智慧見長，也備受肯定。

戴晨志應邀朝陽富元教育「名人講座」演講題目、時間、場次。圖／朝揚文教機構提供
戴晨志應邀朝陽富元教育「名人講座」演講題目、時間、場次。圖／朝揚文教機構提供

補習 青年

延伸閱讀

聽損兒手語納早療是否成行？ 社家署：從社區推廣

「回家殺你們」父母嚇壞仍原諒病兒

計畫殺父母、矯正機關校長 父母認兒暴戾氣已消獲輕判

大學生每個月拿父母1萬2生活費算多嗎？ 網友留言激辯

相關新聞

新竹新科運動中心將閉館整修　新增全新器材、體感互動

為讓民眾有更佳的運動場域，新竹市府今宣布，新科國民運動中心將在10月31日閉門整修，預計明年2月重新開館，開館前將有2周...

戴晨志演講「我不是天才我是好人才」 青少年預約入場

桃園市朝陽富元教育公司（朝揚補習班）名人堂講座邀請知名作家戴晨志，10月31、11月8日在桃園區婦女館國際演藝廳演講「我...

苗栗市「Y」字路口目睹學生車禍 她投訴沒紅綠燈危險

苗栗市忠貞路、公園路、電台街「Y」字路口，騎車族利小姐10月10日又目睹1件汽車與機車相撞事故，她先前在同一地點也差點出...

落羽松當行道樹 頭份正反論戰

台灣近年來落羽松夯，但苗栗頭份市中央路林蔭大道行道樹「特色妝點」要種130棵，引來支持、反對派的大論戰，反對派抱怨落羽松...

參訪台灣設計展 賴清德化身網美

2020台灣設計展Check in新竹人來風昨天閉幕，11天來參訪人次超過280萬人，創下竹市39年來紀錄，副總統賴清德...

介壽路捷運施工 民怨停車格消失

桃園市八德區主要幹道介壽路因捷運施工，不少停車格陸續被取消，民眾近來不斷抱怨無處停車，繞半小時、想逛個量販店都找不到車位...

國小徵地沒下文 地主封路抗議

桃園市人口成長、許多國小學生數激增，校地不敷使用爆發爭議，蘆竹區大竹國小旁都市計畫私有地未徵收遭地主封路、八德區大勇國小...

桃園療養院推藝文之夜 每周二晚間邀街頭藝人到院演出

音樂可以撫慰人心，讓身心靈獲得放鬆，有鑒於此，衛生福利部桃園療養院將藝術與醫療結合，從10月6日起每周二晚間夜診時段推出...

桃園平鎮第九公墓111年完成遷葬 變公園用地多目標使用

桃園市平鎮區第9公墓配合地方道路拓寬等發展，預計2022年完成遷葬，期間市府同步完成都市計畫用地變更，公墓區轉為公園用地...

2020台灣設計展今天閉幕 副總統賴清德參訪

2020台灣設計展Check in新竹人來風迎向最後一天，11天來參訪人次超過280萬人，創下竹市39年來活動人次紀錄，...

苗栗女孩向前衝 10月推出系列活動

苗栗女力巾幗不讓鬚眉，連續2次行政院促進婦女參與決策「金馨獎」性別平等業務輔導考核，非6都唯一「優等」，響應「台灣女孩日...

轟動白沙屯媽祖桃園神轎遶境 駐駕桃分局賜福治安警

今年疫情下，苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖天上聖母遶境造成轟動全台， 源自拱天宮媽祖分靈的桃園市中壢白沙屯媽祖神明，今天下午白...

熱門新聞

淡水違建隔93房出租 新北16天拆光再收56萬費用

台南國慶焰火秀完大塞車 網友論戰「到底該不該有捷運」

偷跑被罰就認了 台中總站夜市負責人訴說委屈：只想做點事

提早儲水！苗栗水情14日亮黃燈 4鄉鎮市多地停水

國慶連假收假返工 台中交大：國1大雅交流道車多

今天去台中總站夜市怕擠爆？ 中警繪製路線圖防塞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。