戴晨志演講「我不是天才我是好人才」 青少年預約入場

桃園市朝陽富元教育公司（朝揚補習班）名人堂講座邀請知名作家戴晨志，10月31、11月8日在桃園區婦女館國際演藝廳演講「我不是天才，我是好人才」，鼓勵、引導青春期孩子正向發展。

兩天3場次可以安排至少1500座位，網路16日晚上8點起預約場次，當天報到送書、海報等於現賺1000元數量有限，現場打卡分享還送贈品。報名網址朝陽官網https://www.jaouyang.com

朝陽粉絲團https://www.facebook.com/JaouYang.edu，朝揚董事長鄭一鳴希望透過講座開導孩子為自身勇敢尋夢，開創美麗人生。

鄭一鳴指出，青春期是人生中最美好也是最重要的時期，青春期讓孩子的生活劇烈轉變，父母是夥伴或許也是「剋星」，因身心發展改變一些行為令父母揪心和鬧心；學校諮商老師和專家都提醒父母，面對孩子青春期如果沒做好準備，容易造成溝通和管教上的衝突，甚至挫折與無力。

鄭一鳴說，青春期的孩子多半有崇拜的名人，並對其行為及言語加以效仿，因此，讓名人跟孩子對話，常常比家長說破嘴還有用。朝揚因此不定期為青年學子、家長規畫名人講座，這次邀請「激勵大師」戴晨志跟大家談人生。戴晨志近20年來演講超過3000場次，訴說自身經歷，鼓勵人生正向思考的故事，開導孩子能為自身勇敢尋夢，積極開創美麗人生。