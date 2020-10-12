苗栗市「Y」字路口目睹學生車禍 她投訴沒紅綠燈危險

苗栗市忠貞路、公園路、電台街「Y」字路口，騎車族利小姐10月10日又目睹1件汽車與機車相撞事故，她先前在同一地點也差點出車禍，她認為路面高低差造成視線死角，沒有紅綠燈是肇因，希望有關單位重視改善；苗栗縣政府工務處回應，近日內將到現場了解，如果有必要，安排會勘研擬改善之道。

利小姐向聯合報系投訴指出，她10月10日清晨5點40分許，上班途經苗栗市國立苗栗商商上方、貓貍山公園下方，公園路、忠貞路與電台街Y字路口，目睹汽車、機車對撞車禍，受傷騎士還是年輕學生，實在不忍，先前她也在該路口發現對向轎車從電台街上來忠貞路，差點近距離對撞。

她認為，電台街與公園路、忠貞路都有斜度，且因高低差，形成視線死角，就算設置反射鏡，作用也不大，就算車速放慢也是一樣，奇怪路口怎麼沒設置紅綠燈，這次直擊車禍意外，有關單位應盡快設置紅綠燈，維護民眾行車安全才是。