快訊

雙十國慶剛過 Google中華民國建立時間竟變1949年

台中總站夜市被斷電今晚堅持營業 經發局蒐證開罰6萬元

國際女孩日發聲牆有話說創作 桃園兒童劇逗趣傳遞性平

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市立圖書館迎接10月11日國際女孩日今天下午舉辦2020嬰幼兒閱讀推廣活動，副市長高安邦出席台灣女孩日企畫的淘氣皮皮歷險記3兒童劇表演，與小朋友互動，高安邦表示，今年國際女孩日，由萬花筒劇團表演兒童劇方式，傳遞兒童權利及性別平等觀念。

桃園市立圖書館今年9到12月，陸續規畫辦理8場次劇團表演，今天萬花筒劇團演出「淘氣皮皮歷險記3-職人方程式」，以詼諧逗趣的戲劇內容，帶領小小朋友體驗不同工作、學習勇於克服困難的精神，吸引小朋友欣賞，氣氛熱烈。

高安邦說，國際女孩日在兒童劇演出外，市圖還規畫「小小孩、大自信：女孩勇敢大聲說! 」主題書展，提供適合親子共讀的優質繪本，設置「我有話要說」孩童發聲牆，讓小朋友透過文字、繪畫表達自己心聲，享受創作樂趣，很有意義。

圖書館 親子

延伸閱讀

桃園青年美好城市節 促進青年交流、就業

相關新聞

桃園療養院推藝文之夜 每周二晚間邀街頭藝人到院演出

音樂可以撫慰人心，讓身心靈獲得放鬆，有鑒於此，衛生福利部桃園療養院將藝術與醫療結合，從10月6日起每周二晚間夜診時段推出...

桃園平鎮第九公墓111年完成遷葬 變公園用地多目標使用

桃園市平鎮區第9公墓配合地方道路拓寬等發展，預計2022年完成遷葬，期間市府同步完成都市計畫用地變更，公墓區轉為公園用地...

轟動白沙屯媽祖桃園神轎遶境 駐駕桃分局賜福治安警

今年疫情下，苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖天上聖母遶境造成轟動全台， 源自拱天宮媽祖分靈的桃園市中壢白沙屯媽祖神明，今天下午白...

提早儲水！苗栗水情14日亮黃燈 4鄉鎮市多地停水

苗栗地區水情稍緊，14日起亮黃燈減壓供水，同一天苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉及苑裡鎮等多個村里，自來水公司第三區管理處停水7個...

桃園八德捷運綠線動工 民怨介壽路臨停車格消失

桃園市八德市民近期抱怨，主要幹道介壽路上的停車格陸續被取消，想逛個量販店都找不到車位，十分不便民。交通局回應，因捷運施工...

宏其婦幼醫院昨誕生20國慶寶寶 院方：比平日還熱鬧

桃園市轄內地區級及診所等接生醫療院所總計有28家，其中桃園宏其婦幼醫院昨天共誕生20個雙十國慶寶寶，院內滿是寶寶哭聲與新...

辭去百萬年薪穩定工作！凌成傑手作鋼鐵人盔甲圓英雄夢

幾乎每個男孩都有超級英雄夢，38歲的凌成傑棄高薪工作投入自製Cosplay鋼鐵人盔甲，至今他已完成超過300套全套盔甲，...

10月15日苗栗聯合徵才 20家廠商提供約700職缺

苗栗地區聯合徵才活動，10月15日上午9時到下午1時在竹南科學園區就業服務台（苗栗縣竹南鎮科研路36號2樓）苗栗就業中心...

桃園眷村時尚秀 鄭文燦：無論來自哪裡都是一家人

桃園市長鄭文燦今天上午前往大溪，出席桃園眷村文化節—「眷村時尚秀」，並表示今年眷村文化節希望呈現從傳統到現代眷村不同面貌...

抗議桃園市府擴校不徵地封路 國小學童明上課受阻

桃園市蘆竹區大竹國小校地不敷使用，卻因擴大校地計畫延宕20年沒有下文，引發主不滿，昨天將大竹國小學生進出側門及垃圾清運通...

桃園福星宮違法交接？閃亮三姊妹里長呼籲市府輔導

桃園市平鎮區福星宮管委會8月交接，傳出卸任黃姓理事長未落實交接，引發新任、原任指責彼此不具管理廟產資格，雙方鬧進派出所互...

台灣罕見樹種槲櫟 竹縣成功復育逾2000株幼苗

屬於溫帶地區樹種的槲櫟，2002年在新竹縣新豐鄉坑子口靶場管制區內被發現，近年來縣府農業處與嘉義大學合力復育，已培育並出...

熱門新聞

淡水違建隔93房出租 新北16天拆光再收56萬費用

台中新開幕夜市大跳電 台電：業者用「材料堆積場」申請

台南國慶焰火秀完大塞車 網友論戰「到底該不該有捷運」

今天去台中總站夜市怕擠爆？ 中警繪製路線圖防塞

高雄沒慶國慶？ 陳其邁：健走和駁二音樂會大家都喜歡

台中總站夜市今晚大停電 遊客摸黑繼續逛興致不減

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。