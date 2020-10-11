國際女孩日發聲牆有話說創作 桃園兒童劇逗趣傳遞性平

桃園市立圖書館迎接10月11日國際女孩日今天下午舉辦2020嬰幼兒閱讀推廣活動，副市長高安邦出席台灣女孩日企畫的淘氣皮皮歷險記3兒童劇表演，與小朋友互動，高安邦表示，今年國際女孩日，由萬花筒劇團表演兒童劇方式，傳遞兒童權利及性別平等觀念。

桃園市立圖書館今年9到12月，陸續規畫辦理8場次劇團表演，今天萬花筒劇團演出「淘氣皮皮歷險記3-職人方程式」，以詼諧逗趣的戲劇內容，帶領小小朋友體驗不同工作、學習勇於克服困難的精神，吸引小朋友欣賞，氣氛熱烈。

高安邦說，國際女孩日在兒童劇演出外，市圖還規畫「小小孩、大自信：女孩勇敢大聲說! 」主題書展，提供適合親子共讀的優質繪本，設置「我有話要說」孩童發聲牆，讓小朋友透過文字、繪畫表達自己心聲，享受創作樂趣，很有意義。