桃園平鎮第九公墓111年完成遷葬 變公園用地多目標使用

桃園市平鎮區第9公墓配合地方道路拓寬等發展，預計2022年完成遷葬，期間市府同步完成都市計畫用地變更，公墓區轉為公園用地，規畫平面停車場或公園，並預留空間作為多目標使用。

桃園市長鄭文燦日前和平鎮區議員到現場聽取民政局等單位規畫簡報，宣布第9公墓遷葬後公有地的規畫使用方向，並表示考量近年來土葬比例下降，希望都市或郊區公墓優先遷葬，促進空間活化使用。

平鎮第9公墓鄰近復旦路住宅區，遷葬後土地產權多數屬於桃園市政府，經查估共有319座墳墓，情況相對單純，預計2021年1至4月開放民眾認領，2021年5月起至111年4月公告遷葬，2022年5至6月辦理無主墳遷葬，同年7月完成土地點交，預計將騰出土地約0.87公頃。

由於第9公墓區目前仍屬都市擴大修訂計畫內農業區，鄭文燦責成遷葬後續作業由平鎮區公所、民政局、都發局協調完成土地變更為公園用地，以利未來多目標使用。

桃園市升直轄市後，積極針對公墓禁葬、遷建、更新通盤檢討，經盤點後發現都市區域內舊公墓區約30處，將列為優先遷建對象，遷葬完成後如果屬於公有地，可進一步規畫設置公共設施，提升環境品質。例如平鎮第8公墓遷葬完成後，闢建1895乙未戰役紀念公園及地下停車場，即將完工；平鎮福林宮後方公墓土地產權雖然不歸市府所有，但地主（廟方）同意遷葬完成後，提供土地打造福林宮公園，方便周邊里民休憩運動。

民政局日前公布統計桃園市有145處公墓，71處可葬74處禁葬，墓位合計約1萬2000個已葬約3000個；另有18個納骨塔總櫃位約38萬4000個，已使用13萬8000個。