2020台灣設計展今天閉幕 副總統賴清德參訪

2020台灣設計展Check in新竹人來風迎向最後一天，11天來參訪人次超過280萬人，創下竹市39年來活動人次紀錄，副總統賴清德今參訪設計展「城市終端機」，在數位傳送門利用投影隱形，看完展覽再逛新竹公園，賴清德與市長林智堅利用科技方塊將觀展大數據傳送到新竹獸心臟，使心臟瞬間變紅色並跳動，象徵竹市設計力生生不息。

賴清德今化身網美，在設計展拍攝熱點電波隧道、投影白紗區拍照，並跟著人潮逛新竹公園。賴清德說，設計展酷炫好玩又好拍，主場地新竹公園規畫得宜，保留許多老樹，走在行徑小路上很舒適。

賴清德指出，這次台灣設計展辦得成功主要有3大原因，第1，是林智堅把竹市當作展場；第2，是設計導入城市的治理，也用科技導入設計，讓竹市看見未來；第3，是利用設計跟文創，帶動地方產業，讓年輕人回到竹市，以創業帶動地方的創生。

林智堅說，近年市府由小而大，一點一滴透過設計在公共建設導入美學翻轉古城，這次設計展是竹市升格後最受矚目、創下人次最高峰的國家級活動。藉由這次台灣設計展，許多地方的首長不分藍綠共同來參觀，期望未來台灣能在建設上或城市治理上投入更多設計力，也感謝賴清德過去擔任行政院長時，對於竹市的各項建設給予很多支持。