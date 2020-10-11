2020台灣設計展今天閉幕 副總統賴清德參訪
2020台灣設計展Check in新竹人來風迎向最後一天，11天來參訪人次超過280萬人，創下竹市39年來活動人次紀錄，副總統賴清德今參訪設計展「城市終端機」，在數位傳送門利用投影隱形，看完展覽再逛新竹公園，賴清德與市長林智堅利用科技方塊將觀展大數據傳送到新竹獸心臟，使心臟瞬間變紅色並跳動，象徵竹市設計力生生不息。
賴清德今化身網美，在設計展拍攝熱點電波隧道、投影白紗區拍照，並跟著人潮逛新竹公園。賴清德說，設計展酷炫好玩又好拍，主場地新竹公園規畫得宜，保留許多老樹，走在行徑小路上很舒適。
賴清德指出，這次台灣設計展辦得成功主要有3大原因，第1，是林智堅把竹市當作展場；第2，是設計導入城市的治理，也用科技導入設計，讓竹市看見未來；第3，是利用設計跟文創，帶動地方產業，讓年輕人回到竹市，以創業帶動地方的創生。
林智堅說，近年市府由小而大，一點一滴透過設計在公共建設導入美學翻轉古城，這次設計展是竹市升格後最受矚目、創下人次最高峰的國家級活動。藉由這次台灣設計展，許多地方的首長不分藍綠共同來參觀，期望未來台灣能在建設上或城市治理上投入更多設計力，也感謝賴清德過去擔任行政院長時，對於竹市的各項建設給予很多支持。
產業發展處指出，今天閉幕式也安排設計師之夜，重現「設計有本市」市集經典美食，包含台灣總鋪師阿發師以新竹在地食材及中西融合的料理手法推出的「新竹饗宴」；京盛宇取材新竹茶葉推出的新竹東方美人冷泡茶等，都讓閉幕式與設計師之夜充滿驚奇。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言