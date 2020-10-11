苗栗女孩向前衝 10月推出系列活動

苗栗女力巾幗不讓鬚眉，連續2次行政院促進婦女參與決策「金馨獎」性別平等業務輔導考核，非6都唯一「優等」，響應「台灣女孩日」，今天在女力強大的竹南鎮辦理「女孩日市集」，啟動10月苗栗女孩月系列活動，展現苗栗的女孩力量。

行政院「金馨獎」性平考評，隔年分別對中央部會、地方政府考核，苗栗縣2016年、2018年成績都是非6都第一，今年因新冠肺炎疫情影響，延到明年初考核，縣府響應「台灣女孩日」，委請勵馨基金會苗栗分事務所辦理「Cuz We Young ~ 2020苗栗台灣女孩日系列活動」，今天女孩日市集在竹南鎮獅山親子公園登場。

苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦等人到場，竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉的縣議員第二選區有9席，女性占5席，得票最高是張佳玲，竹南鎮民代表會主席何秀錦，及創造苗栗鄉鎮市民代表歷來最高票的竹南鎮代陳怡樺等人都是女性，撐起一片天，鍾東錦有感而發，認為在竹南辦女孩日活動最恰當。

今天女孩日市集活動，在地青創、文創品牌設攤，徐耀昌致贈獅潭、三灣、南庄與泰安國中學生衛生棉禮盒，並抽出參與「寶貝青春．珍愛女孩」線上問卷抽獎活動的幸運民眾致贈禮盒，縣府希望透過公開的活動，呼籲大家把月經當成是正常生理現象，是女性身體成長中重要的改變，需要被重視及了解。