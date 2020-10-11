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轟動白沙屯媽祖桃園神轎遶境 駐駕桃分局賜福治安警
今年疫情下，苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖天上聖母遶境造成轟動全台， 源自拱天宮媽祖分靈的桃園市中壢白沙屯媽祖神明，今天下午白沙屯媽祖聯誼會信眾抬著媽祖神轎，前往桃園分局埔子派出所駐駕賜福，主委陳尚威表示，信眾自苗栗拱天宮進香遶境3天行程，今天返回桃園中壢，路線全憑媽祖指示，到桃園分局為維護治安員警賜福。
中壢白沙屯媽祖聯誼會的信眾敲鑼打鼓下，扶持天上聖母神明神轎，前往桃園分局埔子派出所賜福，吸引桃園分局埔子派出所員警出迎，多名警員依據民間宗教信仰習俗，向媽祖合十致敬祈求治安平順。
陳尚表示，中壢白沙屯媽祖來自苗栗拱天宮媽祖分香，信眾3天徒步前往苗栗拱天宮遶境今天返回，行程沒有路線，全憑媽祖決定，信眾接獲媽祖指示，前往桃園分局為維護治安盡心盡力的員警賜福，神轎從蘆竹到桃園分局埔子派出所駐駕，為員警賜福平安。
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