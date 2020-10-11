桃園今年有90名國慶寶寶報到 鄭文燦前往探視祝賀
昨天雙十國慶許多「國慶寶寶」趕著報到，桃園市政府衛生局統計轄內28家地區級及診所，截至10日為止已接生90名國慶寶寶，分別為男生50人、女生40人，較去年同天多33人，讓國慶日更添喜氣。
桃園市長鄭文燦率領衛生局長等人前往秉坤婦幼醫院探視國慶寶寶，鄭文燦表示，桃園105年至109年10月出生國慶寶寶10萬7662人，平均1年約有2萬3千名新生命，為國家注入新活力與希望。
鄭文燦說，市府持續提供產婦及寶寶健康補助，如產婦的孕前健康檢查、孕期羊膜穿刺、孕前及孕期中醫助孕養胎等，對新生兒進行篩檢，以早期發現症狀不明顯的先天性代謝異常疾病，及早於黃金治療期間提供妥善之診治。
鄭文燦提醒，不論女孩或男孩，每位寶寶誕生都是國家及每個家庭的寶，市府會持續推動及精進生育及育兒環境。另外桃園衛生局長王文彥也指出，桃園提供每位產婦及兒童健康服務，相關資源可上桃園市政府衛生局網站查詢：https://dph.tycg.gov.tw/。
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