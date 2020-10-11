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提早儲水！苗栗水情14日亮黃燈 4鄉鎮市多地停水

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉及苑裡鎮等多個村里，自來水公司第三區管理處停水7個小時，部分地區水壓降低，自來水公司提醒用戶注意。本報資料照片
苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉及苑裡鎮等多個村里，自來水公司第三區管理處停水7個小時，部分地區水壓降低，自來水公司提醒用戶注意。本報資料照片

苗栗地區水情稍緊，14日起亮黃燈減壓供水，同一天苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉及苑裡鎮等多個村里，自來水公司第三區管理處停水7個小時，部分地區水壓降低，水公司三區處提醒用戶提早儲水備用。

經濟部災害緊急應變小組10月7日下午3點通報，苗栗地區水情稍緊，10月14日起調整水情燈號為減壓供水的黃燈，籲請民眾節約用水，14日當天水公司三區處施工，苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉及苑裡鎮多個地區停水，或減壓供水，也請用戶注意。

其中，水公司辦理明德水庫明德淨水場高壓用電設備委外檢測工程，苗栗市嘉盛、嘉新、福星、福安、文山、文聖、清華、玉清、上苗、北苗里，後龍鎮豐富、校椅里，及頭屋鄉明德、北坑、曲洞、頭屋、象山、獅潭村，14日上午8點至下午3點停水。

苗栗市玉苗、維祥、維新、中苗、青苗、綠苗、新川、新英、南勢、水源、恭敬、勝利、高苗、新苗、大同、玉華、建功、福麗 里，後龍鎮外埔、大山、海埔、秀水、溪洲、水尾、南龍、中龍、北龍、龍津、龍坑、東明、大庄、新民、復興、埔頂里，施工期間水壓降低。

此外，水公司辦理苑裡鎮自來水區域管網系統閥栓機械性能及壓力測試，直接用水戶14日上午9點到下午4點，直接用水戶短暫停水，機關大樓及一般大樓間接用水戶，不影響供水，範圍包括中山路以東、苑裡溪以南、初中路以西、新興路以北等範圍（苑北里、苑南里、苑港里、苑東里）。

第三區管理處提醒影響地區用戶留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭，停水期間應關閉抽水機電源，如未關閉馬達空轉過久，會產生高溫致馬達損壞或造成火災；易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全；建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間要將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸污染發生。

苗栗縣水情10月14日亮黃燈，其中明德水庫一片旱象，有效蓄水量306.01萬立方公尺，有效蓄水率25%。記者范榮達／攝影
苗栗縣水情10月14日亮黃燈，其中明德水庫一片旱象，有效蓄水量306.01萬立方公尺，有效蓄水率25%。記者范榮達／攝影

停水 高溫 建築

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