桃園八德捷運綠線動工 民怨介壽路臨停車格消失

桃園市八德市民近期抱怨，主要幹道介壽路上的停車格陸續被取消，想逛個量販店都找不到車位，十分不便民。交通局回應，因捷運施工取消43個停車格，已協調區公所在舊八德游泳池設置106個停車格，舒緩市民的停車需求。

八德市民在臉書社團上反映，「寶雅附近的停車位統統取消，轎車臨停已經夠難找了，到底在搞什麼？」引起網友熱烈討論，網友表示「超不方便」、「現在去7-11要怎麼下車買東西？」有網友直呼「不只這裡，介壽路好多停車格都不見了」。

不過也有網友點出真實原因「捷運要施工，車道會縮減，應該無法再開放停車」。八德介壽路從陽明公園起至巧克力共和國，該路段未來將依序有捷運綠線G06、G05、G04及G03車站，途中有6個路段因捷運綠線正在施工，道路也有所限縮。

交通局停車管理工程科長魏光譽指出，因應捷運綠線施工才取消介壽路上43個轎車停車格，須待捷運綠線工程完工後，介壽路上的停車格才會再度畫回，由於工程並非幾天就能完成，交通局也協助尋找臨停場地供民眾使用。