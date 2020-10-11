宏其婦幼醫院昨誕生20國慶寶寶 院方：比平日還熱鬧

桃園市轄內地區級及診所等接生醫療院所總計有28家，其中桃園宏其婦幼醫院昨天共誕生20個雙十國慶寶寶，院內滿是寶寶哭聲與新手父母的笑聲。

長久以來國人生育率低迷，國發會最新的人口推估指出台灣總人口將於今年正式轉入負成長，宏其婦幼醫院表示，不過國慶寶寶依然很搶手，昨天凌晨1點31分首位國慶寶寶誕生，是名自然產的小女嬰，截至晚間國慶寶寶累計人數達20位。

宏其婦幼醫院指出，不僅國慶寶寶一早就陸續到宏其婦幼醫院報到，現場十分溫馨，再加上有流感疫苗的接種人潮，國慶假日的醫院反而比平日更熱鬧。

宏其婦幼醫院院長張紅淇說，人口負成長會導致社會年齡結構老化，造成將來年輕人沉重的負擔，是整個社會的警訊，市府推動生育補助、育兒津貼等多項獎勵生育福利政策，才使桃園在台灣總人口負成長的當下仍能維持穩定成長。