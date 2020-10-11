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10月15日苗栗聯合徵才 20家廠商提供約700職缺
苗栗地區聯合徵才活動，10月15日上午9時到下午1時在竹南科學園區就業服務台（苗栗縣竹南鎮科研路36號2樓）苗栗就業中心辦理現場徵才活動，20家廠商提供約700個職缺，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署歡迎有求職、轉職需求的民眾踴躍參加。
20家參加徵才廠商，包括京鼎精密、錼創科技、佳邦科技、帆宣科技（恩茂科技）、台灣東陶、超豐電子、尚順開發、大潤發、艾格生、晶元光電、元豐新科技、晶成半導體、智邦科技、茂矽電子、力晶積成、鼎元光電、京元電子、裕隆汽車、聯華電子、石二鍋，提領約700個職缺。
更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊，可上台灣就業通、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，或賈桃樂(JobTaole)臉書粉絲團，也可撥打24小時免付費專線0800777888洽詢。
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