桃園眷村時尚秀 鄭文燦：無論來自哪裡都是一家人

桃園市長鄭文燦今天上午前往大溪，出席桃園眷村文化節—「眷村時尚秀」，並表示今年眷村文化節希望呈現從傳統到現代眷村不同面貌。

活動地點在大溪仁義里屬於「類眷村」，由桃園社區大學協會規畫「眷村時尚秀」，展示多元族群服裝，以及毛小孩走秀，展現創意及文化融合精神。

鄭文燦指出仁義里擁有許多老舊社區，除了有老兵榮民，也有很多新住民家庭，桃園社區大學協會近年來積極推動長照、老屋活化及文化活動等，並響應眷村文化節舉辦相關活動，凝聚鄰里間的向心力。今天眷村時尚秀鼓勵社區居民穿著不同族群服飾走秀，展現文化融合面貌，此外，民眾也以國旗為元素，發揮創意打扮自家寵物，同時結合動保宣傳活動，希望毛小孩也能獲得很好的照顧。

鄭文燦說，台灣於1949年後因為戰亂形成多個眷村聚落，眷村居民來自大江南北聚在一起患難與共，在刻苦中展現人性的溫暖，並發展出眷村獨特的美食及文化。這幾年許多眷村國宅陸續成立，但市府不會忽略對類眷村老舊社區的照顧，其中大溪仁義里擁有多元族群，不管居民來自哪裡，在台灣就是一家人，就如同蔡總統在國慶演說中提到中華民國台灣展現韌性、展現生命力，他認為台灣十分多元包容，成功讓世界看見台灣，做台灣人很幸福。

鄭文燦說，今年三大文創聚落都擁有豐碩成果，馬祖新村順利完成整建工程、太武新村將設置「823炮戰紀念館」，龜山憲光二村第一期工程預計明年底完成；市府也將持續挹注資源針對類眷村老舊社區，協助推動都市更新、老屋活化、危老更新等，給予老舊社區更大的支持力量。

今日包括市府文化局副局長王麗娟、大溪區長陳嘉聰、桃園市政府動物保護處處長王得吉、大溪警分局長林樹國、前議員邱顯二等人都出席活動。