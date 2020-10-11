抗議桃園市府擴校不徵地封路 國小學童明上課受阻

桃園市蘆竹區大竹國小校地不敷使用，卻因擴大校地計畫延宕20年沒有下文，引發主不滿，昨天將大竹國小學生進出側門及垃圾清運通道前私人土地設置圍籬封路，家長擔心學生進出，市議員張桂綿今天上午表示，大竹國小擴大校地徵收延宕20年，嚴重影響學生受教權，市府始終未與地主協商解決，如今地主側門封路，明天連假後上課，勢將影響學生進出，市政府必須盡快解決。

大竹國小校長吳雅芬表示，該校學生約1800 人，平時以側門通道進出學生大約1成，如今地主將該校側門通道封路，將影響180名學生進出，為避免困擾，校方決定明天起上課，將在側門請導護志工引導學生從正門進出，並將垃圾子母車出入通道移到其他地方。

市政府教育局表示，大竹地區發展快速，近年登記入學學生數較多，該校已採總量管制維持50多班級學生，目前周邊學校仍可轉介，當年評估擴大校地0.6公頃，徵地需要3億多元，考量市府財政，暫時無法執行，後續將重新評估，針對地主側門通道封路，該局將會同校方與地主溝通取消。

地主批評，市政府推動大竹國小擴校計畫多年，至今沒有下文，市政府說要校地解編或其他用地、設新校計畫也都不了了之，地主希望市府趕快解決爭議，不應漠視學生和地主權益。