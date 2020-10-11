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桃園福星宮違法交接？閃亮三姊妹里長呼籲市府輔導

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市平鎮區福星宮管委會8月交接，傳出卸任黃姓理事長未落實交接，引發新任、原任指責彼此不具管理廟產資格，雙方鬧進派出所互告，當地里長質疑新任管委會接任程序有問題，發起連署要求市政府介入輔導。

福星宮是土地公廟座落在平鎮區平南里的公園內，雖然已經有20多年歷史，但是宮的基地是公有地，過去也沒申請立案輔導，等於占用，市政府民政局、養工處接到信徒陳情反映管委會交接問題，也無從介入，只能要求陳情的信徒先向社會局登記立案，再和民政局共同輔導，讓福星宮合法化並接受政府法規規範。

儘管福星宮就在平鎮警分局後面的公園，但是警方也愛莫能助，當地里長江佩瑩過去是演藝圈知名的「閃亮三姊妹」團員中的小妹，擔任里長後熱心服務，她認為第8屆交接給第9屆根本不合常理而且違法，信徒已經告恐嚇等罪嫌。

新上任的第9屆柯姓主委強調並未違法，反而是第8屆的財委沒落實交接，已經到派出所告侵占等罪嫌。警方證實雙方上個月互告，內容不便透露，全案已經還送桃園地檢署偵辦。

福星宮平日香火鼎盛，過去管委會交接並未傳出認同問題，江佩瑩里長接到信徒陳情後，積極幫忙爭取合法化，希望維護地方信仰，不過柯姓主委強調自己也是希望為福星宮服務，雙方至今仍對管委會交接正當與否堅持立場。市府相關單位認為還是要朝登記立案目標努力。

土地公

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