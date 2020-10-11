台灣罕見樹種槲櫟 竹縣成功復育逾2000株幼苗

屬於溫帶地區樹種的槲櫟，2002年在新竹縣新豐鄉坑子口靶場管制區內被發現，近年來縣府農業處與嘉義大學合力復育，已培育並出栽2000餘株幼苗，並陸續嘗試將槲櫟幼苗在縣轄國軍退除役官兵輔導委員會彰化農場、山崎國小、鳳岡國小、新豐國中、婦幼館及其他縣市等進行移地復育種植，獲得豐碩研究資料及成果。

農業處表示，槲櫟是落葉型殼斗科植物，多分布在日本、韓國、中國北方等溫帶國家，18年前發現分布在新豐鄉坑子口軍事管制區內，是全球分布的最南界，非常珍貴，但因自然淘汰和病害，數量持續減少，目前新豐鄉原生地剩81株數量。

農業處從2014年爭取林務局補助，與嘉義大學森林系教授廖宇賡、趙偉村等人合作復育，克服種實發芽困難的問題，年來已出栽至少2000株幼苗給新竹林區管理處造林，並舉辦槲櫟保育宣導活動，盼讓民眾了解這個在台灣十分罕見的樹種，讓槲櫟能自由生長，減少人為干擾，獲得再生的機會，免於消失的危機。

農業處長范萬釗指出，除了復育並廣為栽植外，更重要的是希望讓槲櫟在原生地繼續生長，目前民眾在婦幼館旁就可看到復育的槲櫟，甚至比原生地生長得還好。